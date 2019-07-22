Havuz öncesi ve sonrası mutlaka duş alın

BUGÜN NELER OLDU

Aşırı sıcaklar ve terleme, hijyen koşullarındaki olumsuzluklar ile birleştiğinde jinekolojik sorunlar kaçınılmaz oluyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Kübra Zengin Altintaş, yaz aylarında kadınların en sık yaşadığı sorunları anlattı…Havaların ısınmasıyla tatil sezonu başladı. Tatil denince akla ilk önce yüzmek geliyor. Yüzmenin birçok yararı olmasıyla birlikte, yüzmek için seçilen yerin temizliği ve hijyeni oldukça önemlidir. Aksi takdirde oluşabilecek enfeksiyonlar, özellikle kadınlarda hastalıklara yol açabilir. Bu hastalıklar şöyledir:Kadınların idrarını mesaneden dışarı taşıyan kanallar erkeklere göre daha kısa olduğundan idrar yolu enfeksiyonları kadınlarda daha sık gözlenir. Havuza ve denize fazla girilmesiyle bakteri maruziyeti daha fazla olacağından, yaz aylarında bu hastalığın görülme riski artar. İdrar yolu enfeksiyonu belirtileri; idrar yaparken ya da sonrasında ortaya çıkan yanma hissi, sık sık idrar yapma isteği, karın alt bölgesinde ağrı, bulanık, renkli ve kokulu idrardır.Bol sıvı tüketin.İdrarınızı tutmayın.Tuvalet temizliğiniönden arkaya doğru yapın.Hijyene önem verin vehavuzun hijyenik olduğundanemin olun.Havuzun kalabalıkolmadığı zamanlarda yüzün.Yaz aylarında havanın daha sıcak ve nemli olması nedeniyle bu dönemde mantar enfeksiyonları daha sık gözlenir. Havuz suyundaki klor, vucüttaki yararlı bakterilerin azalmasına neden olabilir. Ayrıca ıslak mayo ile vakit geçirmek mantarların çoğalması için gerekli ortamın oluşmasına neden olur. Bu durumun sonucunda vucütta kaşıntı, genital bölgede yanma-batma hissi ve akıntı gibi şikayetler oluşur.Havuz yerine denizi tercih edin.Islak mayo ile uzun süre kalmayın.Naylon yerinepamuklu iç çamaşırı tercihedin.Dar kıyafetler tercihetmeyin.Günlük ped kullanmakyerine sıkça iç çamaşırıdeğiştirin.Bu enfeksiyon, hijyenik olmayan umumi tuvaletler nedeniyle gelişebildiği gibi havuzdaki klorun genital bölgenin pH seviyesini değiştirmesinden de meydana gelebilir. Genelde, kötü kokulu akıntı (ölü balık kokusu gibi) ve kaşıntı ile kendini gösterir.Klozete oturmadan önce sifonuçekin, klozet üzerine tek kullanımlıkkağıt yerleştirin.Havuza girmeden önce ve havuzçıkışında idrarınızı yapın ve duş alın.Hijyeni belgelerle tasdik edilmiş denizlere ve havuzlara, temizlik tavsiyelerine de uyarak girebilir ve tatilinizin tadını çıkarabilirsiniz. Böylece günlük hayatınıza sağlıkla devam edebilirsiniz.