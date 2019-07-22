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diye biliyorduk ama... Vücuttaki zehri yok eden tek çıktı!

bilimsel olarak kanıtlanmış süper bir olan vücutta biriken zehirli toksinlerden arınmada çok etkili. Tahin, küçük büyük herkesin mutlaka tüketmesi gereken, faydaları saymakla bitmeyen mucizevi bir besin. Mevsim geçişlerinde çoğalan gribal hastalıklara karşı vücudumuzu savunan süper besinlerden olan tahinin ham maddesi susamdır. Mucizevi besin tahin içerdiği zengin vitaminler sayesinde birçok hastalığa kalkan oluyor. Peki neler? Tahin hangi hastalıkları önlüyor? Süper besin tahin kaç ? mucizevi besin tahinin faydalarını açıkladı...

Giriş Tarihi: 22.7.2019 11:26 Güncelleme Tarihi: 22.7.2019 11:32
Kalorili diye biliyorduk ama... Vücuttaki zehri yok eden tek besin çıktı!

Mevsimsel hastalıklar yavaş yavaş kapıları çalıyor. Sizlere bu hastalıklara karşı vücuda direnç kazandıran bir besinden bahsedeceğiz bu tahinden başkası değil.

E, C ve B vitaminleri açısından zengindir.

  • Hücre yapısının bozulmasını engeller.
  • Yaraların iyileşmesini hızlandırır.
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Kalorili diye biliyorduk ama... Vücuttaki zehri yok eden tek besin çıktı!
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