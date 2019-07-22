Kalorili diye biliyorduk ama... Vücuttaki zehri yok eden tek besin çıktı!
Faydaları bilimsel olarak kanıtlanmış süper bir besin olan tahin vücutta biriken zehirli toksinlerden arınmada çok etkili. Tahin, küçük büyük herkesin mutlaka tüketmesi gereken, faydaları saymakla bitmeyen mucizevi bir besin. Mevsim geçişlerinde çoğalan gribal hastalıklara karşı vücudumuzu savunan süper besinlerden olan tahinin ham maddesi susamdır. Mucizevi besin tahin içerdiği zengin vitaminler sayesinde birçok hastalığa kalkan oluyor. Peki tahinin faydaları neler? Tahin hangi hastalıkları önlüyor? Süper besin tahin kaç kalori? Dr. Muammer Yıldız mucizevi besin tahinin faydalarını açıkladı...
Giriş Tarihi: 22.7.2019 11:26Güncelleme Tarihi: 22.7.2019 11:32
Mevsimsel hastalıklar yavaş yavaş kapıları çalıyor. Sizlere bu hastalıklara karşı vücuda direnç kazandıran bir besinden bahsedeceğiz bu besin tahinden başkası değil.