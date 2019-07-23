B6 vitamin eksikliği belirtileri nelerdir? B6 vitamin eksikliği nasıl giderilir? İşte ayrıntılar

Besinlerin çoğunda bulunan B6 vitamini yoğun ilgi görmeye başladı. Son zamanlarda halsizlik, egzama ve hafıza sorunu yaşıyorsanız dikkat! Vitamin eksikliğiniz baş gösteriyordur. Bu bağlamda bireyler '' B6 vitamin eksikliği belirtileri nelerdir? B6 vitamin eksikliği nasıl giderilir?'' sorularına yanıt aramaya başladı. B6 vitamini içeren yiyecekler arasında ise; Kırmızı et, balık, tavuk ve yumurta yer alıyor. İşte merak edilen tüm ayrıntılar…

B6 VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

1- Uzun süreli yorgunluk

Vücutta uzun süreli yorgunluk, zihin bulanıklığı ve fiziksel koordinasyon bozukluğu hissedilmesi, B1 vitamini eksikliğini ifade edebilir. B1 vitamini özellikle beynin enerji üretimi için gerekli bir vitamindir.

2 - Görme problemleri

Görme problemlerinin yaşanması vücudunuzda A vitamini eksikliğini işaret edebilir. A vitamini normal ve gece görmede destek sağlayan bir vitamin türüdür. A vitamini eksikliğinde gözde kseroftalmi; yani göz akı ve kormeanın parlaklığını kaybederek kuruması ve gece körlüğü gibi problemler ortaya çıkabilir.

3 - Dil ve deride çatlaklar

Bazı deri hastalıkları ve sinir sistemi bozuklukları B6 vitamini eksikliğinden kaynaklanabilir. Özellikle dudak ve dil çatlaması ya da egzama gibi belirtiler, vücutta B6 vitamini eksikliğini işaret edebilir. Eksikliğinde hücre yenilenmesi yavaşlar ve egzama, iltihaplanma gibi deri problemleri görülebilir.

4– Kansızlık

Kansızlık kimi zaman vitamin eksikliğinin bir işareti olabilir. Folik asit B vitamini ailesinin bir üyesidir. Folat ya da B9 vitamini olarak bilinir. B9 vitaminin eksikliği, vücutta kansızlık oluşmasına yol açan bir sebeptir. DNA sentezi ve hücre bölünmesi süreçlerinde önemli bir yere sahip vitamin türüdür.

5 - Zihinsel yorgunluk

Uzun süreli olarak yaşanan zihinsel yorgunluk, B12 vitamini eksikliği işaret edebilmektedir. B12 vitamin eksikliği zihinsel performansı etkileyen bir durumdur. Zihinsel yorgunluk zamanla entelektüel becerilerin de yavaşlamasına yol açar. Eğer kişinin uzun süreli olarak unutkanlık, hafıza kaybı, konsantre olamama gibi problemleri varsa mutlaka B12 vitamini açısından incelenmesi gerekir.

6 - Ciltte kolayca oluşan çürük ve morarmalar

Vücutta kolayca morlukların oluşması ya da ciltte kırmızı-mavi renkte morarmalar ve noktaların görülmesi C vitamini eksikliğini ifade edebilir. Çünkü C vitamini eksikliği ile vücut kolajen yapamaz hale gelmektedir. Kolajen üretilememesi de vücutta çeşitli dokuların yıkılmaya başlamasına ve doku tamirinin sekteye uğramasına neden olabilir.

7- Kas kaybı

Kaslarda oluşan zayıflık ve güçsüzlük E vitamini eksikliğinden kaynaklanabilmektedir. E vitamini eksikliği kaslarda zamanla zayıflamaya yol açabilmektedir. Kas kütlesi kaybı, kas güçsüzlüğü ve buna bağlı denge problemleri ile karşı karşıya kalınabilmektedir.

8-Kemik ağrıları

Vücutta D vitamini eksikliği kendini kemik ağrısı, kemik erimesi olarak gösterebilmektedir. Eksiklik sonucu oluşan kemik ağrıları, tüm vücut genelinde hissedilebilmektedir. Bu ağrılara zamanla halsizlik de eşlik edebilir.

9- Aşırı kanamalar

Vücutta meydana gelen aşırı kanamalar K vitamini eksikliğinden kaynaklanabilmektedir. Regl kanamalarının uzun sürmesi, sebepsiz yere diş eti ve burun kanamalarının oluşması, idrarda ya da dışkıda kan görülmesi, K vitamini eksikliğini de işaret edebilmektedir.

10- Unutkanlık ve konsantrasyon eksikliği

B6 vitamini içeren yiyecekleri sıralıyoruz:

Kırmızı et Balık Tavuk Yumurta Süt Havuç Ispanak Tatlı patates Bezelye Nohut Muz Avokado Ayçiçek yağı