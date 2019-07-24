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uyardı! İşte çıkaran ''daki büyük tehlike

çıkardığı iddiasıyla yoğun ilgi gören ‘’ saç dökülmesi yaşayanların yeni gözdesi oldu. Ancak piyasa bu ürünün de sahteleriyle doldu. Saç ekim merkezlerini huzursuz eden ürünle ilgili da, '40 yaş üstü insanlar için kalp krizine kadar yol açabilecek ciddi risk teşkil etmektedir' uyarısında bulundu.

Giriş Tarihi: 24.7.2019 11:32 Güncelleme Tarihi: 24.7.2019 11:36
Sağlık Bakanlığı uyardı! İşte saç çıkaran 'mavi su'daki büyük tehlike

'MAVİ SU' TEHDİDİ ALTINDA

dökülmesi, özellikle erkeklerin en büyük derdi. Yakın zamana kadar en iyi çözüm, saç ekimiydi. Türkiye, bu alanda büyük mesafe katetti. Özellikle Körfez ülkelerinden için yoğun talep var. Avrupa ülkelerinin yanı sıra Brezilya, Kanada, Avustralya, Çin ve G. Kore'den bile hastaların uğrak yeri hâline gelen Türkiye, saç ekimi konusunda bölgenin lideri konumunda. Türkiye'ye, 2018 yılında saç ekim ve estetik cerrahide yaklaşık 500 binin üzerinde turist geldi. Ancak devasa bir büyüklüğe ulaşan sektör, '' tehdidi altında.

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Sağlık Bakanlığı uyardı! İşte saç çıkaran 'mavi su'daki büyük tehlike
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