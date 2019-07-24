Sağlık Bakanlığı uyardı! İşte saç çıkaran 'mavi su'daki büyük tehlike

'MAVİ SU' TEHDİDİ ALTINDA

Saç dökülmesi, özellikle erkeklerin en büyük derdi. Yakın zamana kadar en iyi çözüm, saç ekimiydi. Türkiye, bu alanda büyük mesafe katetti. Özellikle Körfez ülkelerinden saç ekimi için yoğun talep var. Avrupa ülkelerinin yanı sıra Brezilya, Kanada, Avustralya, Çin ve G. Kore'den bile hastaların uğrak yeri hâline gelen Türkiye, saç ekimi konusunda bölgenin lideri konumunda. Türkiye'ye, 2018 yılında saç ekim ve estetik cerrahide yaklaşık 500 binin üzerinde turist geldi. Ancak devasa bir büyüklüğe ulaşan sektör, 'mavi su' tehdidi altında.



