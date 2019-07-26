Unutkanlık hastalığı nedir? Hangi unutkanlık tehlikelidir? İşte detaylar..

Kişinin yaşantısını olumsuz yönde etkileyen unutkanlık bir hastalık olarak tanımlanır ve buna bağlı birçok sebebi vardır. Her yaşta ve cinsiyette görülebileceği gibi bir anda da ortaya çıkabilir, zamana yayılarak da belirti verebilir. Unutkanlık duruma göre ciddi duruma göre masum bir hastalıktır. Kişinin kendisini gözlemlemesi ve bünyenin verdiği sinyallere göre hareket etmesi gerekir. Buna göre; unutkanlık hastalığı nedir? Hangi durumlarda tehlikelidir?

UNUTKANLIK HASTALIĞI

Kişinin günlük yaşantısını olumsuz etkileyen bir hastalık olarak tanımlanabilir ve buna sebep olan birçok etken vardır.

Unutkanlık hastalığı sadece ileri yaşlarda değil genç yaşlarda da görülebilmektedir. Bireyler yaşamın ilk anlarından itibaren öğrenmeye başlarlar ve bu öğrenilen bilgileri hayatlarının her anında kullanmak için belleklerine kayıt ederler. Fakat bazı nedenlerden dolayı bellek artık bu bilgileri depolamayı bırakır ve unutkanlık başlar. Bu unutkanlık hali yaşamın her anında sizi tehdit edecek boyuta geldiğinde unutkanlık hastalığı ortaya çıkar.

Unutkanlık Hastalığına Neden Olan Etmenler

Gereksiz birçok bilginin hafızayı işgal etmesi

Teknolojik aletlere aşırı maruz kalındığında

Tiroit hormon bozukluklarının var olması

Vitamin eksikliklerinin gözlemlenmesi özellikle B12, D vitamini gibi

Doğru olmayan beslenme şekli

Stres, depresyon, kaygı bozukluğu gibi durumların olması

Santral sinir sistemini tahrip eden bazı hastalıklar (Parkinson hastalığı)

Uyku düzeni olmaması, yetersiz veya fazla uyumak

Folik asit eksikliği

Alkol ve uyuşturucu maddeler kullanımı

Hekim kontrolü altında olmadan yapılan diyetler

Unutkanlığa sebep olabilecek bazı ilaçların kullanımı

Beyinde tümör oluşması

Zihinsel yorgunluk hali

Kafa travmaları gibi bellekte hasar meydana getirecek durumlar

Kitap okuma alışkanlığı edinmeyen

Bireylerde unutkanlık hastalığı gözlemlenebilir.

UNUTKANLIK HASTALIĞI BELİRTİLERİ

Özel günleri unutmak

Özel eşyaları kaybetmek

Ocaktaki yemeği unutmak

Kapının üstünde anahtar unutmak

Sık sık karşılaşılan insanların isimlerini unutmak

Sohbet esnasında cümleleri unutmak

UNUTKANLIK HASTALIĞI TÜRLERİ

Demans, zihinsel becerilerin giderek azalması durumu olarak tanımlanabilmektedir. Günlük aktivitelerin yapılamaması halidir.

Alzheimer, bireyin ilerleyen yaşlarda bilişsel yeteneklerini yıkıma uğratan bir hastalık olarak bilinmektedir.

Hafıza Nasıl Güçlendirilir

Kitap okumak

Bol su içmek

Dengeli ve düzenli beslenmek

Sağlıklı besinler tüketmek

Egzersiz yapmak

Sosyal ortamlarda bulunmak, insan ilişkilerini geliştirmek, iletişim kurmaya açık olmak

Eksik olan vitamin, mineralleri vücuda takviye etmek

Hastalıkları tedavi etmek

Bulmaca çözmek gibi zihni çalıştıracak ve geliştirecek aktiviteler yapmak

Hafızayı güçlendirip unutkanlık hastalığını tedavi etmeye yardımcı olabilir.

UNUTKANLIK HASTALIĞI TEDAVİSİ

Unutkanlık hastalığı tedavi etmek için yapılacak ilk iş unutkanlığın sebeplerini saptamaktır. Doğru bir tedavi uygulanabilmesi için unutkanlık hastalığının epey gözlemlenmesi gerekir. Unutkanlık hastalığının erken tanı ve tedavisi oldukça önemlidir çünkü ileri aşamalarda Demans ve Alzheimer oluşabilir. Bu nedenle doğru zamanda doğru tedavi uygulanmalıdır.