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nedir? Hangi tehlikelidir? İşte detaylar..

buna bağlı olarak hafıza problemi günümüzde de ciddi bir rahatsızlık olarak kabul edilmiştir. Ancak unutkanlık konusu duruma ve kişiye göre değişebilir. Bazı durumlarda sıkıntı olmazken bazı durumlarda ise tehlikeli olabilir. Buna göre; nedir? Hangi unutkanlık masum hangisi tehlike işareti veriyor? İşte ayrıntılar..

Giriş Tarihi: 26.7.2019 13:59 Güncelleme Tarihi: 26.7.2019 13:59
Unutkanlık hastalığı nedir? Hangi unutkanlık tehlikelidir? İşte detaylar..

Kişinin yaşantısını olumsuz yönde etkileyen unutkanlık bir hastalık olarak tanımlanır ve buna bağlı birçok sebebi vardır. Her yaşta ve cinsiyette görülebileceği gibi bir anda da ortaya çıkabilir, zamana yayılarak da belirti verebilir. Unutkanlık duruma göre ciddi duruma göre masum bir hastalıktır. Kişinin kendisini gözlemlemesi ve bünyenin verdiği sinyallere göre hareket etmesi gerekir. Buna göre; unutkanlık hastalığı nedir? Hangi durumlarda tehlikelidir?

UNUTKANLIK HASTALIĞI

Kişinin günlük yaşantısını olumsuz etkileyen bir hastalık olarak tanımlanabilir ve buna sebep olan birçok etken vardır.

Unutkanlık hastalığı sadece ileri yaşlarda değil genç yaşlarda da görülebilmektedir. Bireyler yaşamın ilk anlarından itibaren öğrenmeye başlarlar ve bu öğrenilen bilgileri hayatlarının her anında kullanmak için belleklerine kayıt ederler. Fakat bazı nedenlerden dolayı bellek artık bu bilgileri depolamayı bırakır ve unutkanlık başlar. Bu unutkanlık hali yaşamın her anında sizi tehdit edecek boyuta geldiğinde unutkanlık hastalığı ortaya çıkar.

Unutkanlık Hastalığına Neden Olan Etmenler

  • Gereksiz birçok bilginin hafızayı işgal etmesi
  • Teknolojik aletlere aşırı maruz kalındığında
  • Tiroit hormon bozukluklarının var olması
  • Vitamin eksikliklerinin gözlemlenmesi özellikle B12, D vitamini gibi
  • Doğru olmayan beslenme şekli
  • Stres, depresyon, kaygı bozukluğu gibi durumların olması
  • Santral sinir sistemini tahrip eden bazı hastalıklar (Parkinson hastalığı)
  • Uyku düzeni olmaması, yetersiz veya fazla uyumak
  • Folik asit eksikliği
  • Alkol ve uyuşturucu maddeler kullanımı
  • Hekim kontrolü altında olmadan yapılan diyetler
  • Unutkanlığa sebep olabilecek bazı ilaçların kullanımı
  • Beyinde tümör oluşması
  • Zihinsel yorgunluk hali
  • Kafa travmaları gibi bellekte hasar meydana getirecek durumlar
  • Kitap okuma alışkanlığı edinmeyen

Bireylerde unutkanlık hastalığı gözlemlenebilir.

UNUTKANLIK HASTALIĞI BELİRTİLERİ

  • Özel günleri unutmak
  • Özel eşyaları kaybetmek
  • Ocaktaki yemeği unutmak
  • Kapının üstünde anahtar unutmak
  • Sık sık karşılaşılan insanların isimlerini unutmak
  • Sohbet esnasında cümleleri unutmak

UNUTKANLIK HASTALIĞI TÜRLERİ

Demans, zihinsel becerilerin giderek azalması durumu olarak tanımlanabilmektedir. Günlük aktivitelerin yapılamaması halidir.

Alzheimer, bireyin ilerleyen yaşlarda bilişsel yeteneklerini yıkıma uğratan bir hastalık olarak bilinmektedir.

Hafıza Nasıl Güçlendirilir

  • Kitap okumak
  • Bol su içmek
  • Dengeli ve düzenli beslenmek
  • Sağlıklı besinler tüketmek
  • Egzersiz yapmak
  • Sosyal ortamlarda bulunmak, insan ilişkilerini geliştirmek, iletişim kurmaya açık olmak
  • Eksik olan vitamin, mineralleri vücuda takviye etmek
  • Hastalıkları tedavi etmek
  • Bulmaca çözmek gibi zihni çalıştıracak ve geliştirecek aktiviteler yapmak

Hafızayı güçlendirip unutkanlık hastalığını tedavi etmeye yardımcı olabilir.

UNUTKANLIK HASTALIĞI TEDAVİSİ

Unutkanlık hastalığı tedavi etmek için yapılacak ilk iş unutkanlığın sebeplerini saptamaktır. Doğru bir tedavi uygulanabilmesi için unutkanlık hastalığının epey gözlemlenmesi gerekir. Unutkanlık hastalığının erken tanı ve tedavisi oldukça önemlidir çünkü ileri aşamalarda Demans ve Alzheimer oluşabilir. Bu nedenle doğru zamanda doğru tedavi uygulanmalıdır.

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Unutkanlık hastalığı nedir? Hangi unutkanlık tehlikelidir? İşte detaylar..
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