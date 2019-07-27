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Soğuk duşun faydaları nelerdir? ile duş almanın sağlığa yararları

Soğuk bir duş almak, büyük ölçüde vücut üzerindeki etkileri nedeniyle bir kişinin daha uyanık hissetmesine neden olabilir. Yapılan araştırmalara göre, almanın vücut üzerinde birçok fizyolojik etkisi vardır. Peki, soğuk duş almanın faydaları nelerdir? İşte, özellikle sabahları ile duş almanın sağlığa yararları…

Giriş Tarihi: 28.7.2019 00:02
Soğuk duşun faydaları nelerdir? Soğuk su ile duş almanın sağlığa yararları

Sabahları soğuk bir duş almak ve soğuk suyun insan tenine dokunması kulağa pek de hoş gelmeyebilir. Ancak refleks olarak derin nefes almak vücudun ısısını dengelemeye yardımcı olur. Böylece, kalp atış hızınız da artacak ve tüm vücudunuzda bir kan akışı ortaya çıkacaktır. Bu size gün için doğal bir enerji dozu verir.

Bu konu üzerine yapılan bir çalışma, soğuk duş alan kişilerin iş veya okulda hastalanma ihtimalinin %29 daha az olduğunu ortaya çıkardı. Çalışmaya sıcak duş alan 3.018 kişi katılmış, daha sonra araştırma gruplarına göre 30-90 saniye soğuk su altında kalmışlardır. Diğer araştırma grubu her zamanki gibi ılık su ile duş aldı ve hiç soğuk su kullanmadı. Araştırmacılar, soğuk duşların bir kişinin hastalığını daha az hissetmesine neden olabileceği ve günlük faaliyetlerine devam etmelerine izin verebileceği sonucuna vardı.

Bazı araştırmacılar, soğuk duşların ruh halini artırıcı faydalara sahip olabileceği teorisini ortaya koyuyor.
Yapılan bir bilimsel araştırmaya göre, soğuk su uygulamaları ağrının giderilmesi için lokal anestezik benzeri etkilere sahip olabilir. Soğuk suya maruz kalmak kan damarlarının daralmasına neden olabilir, bu da ağrıya neden olan şişlik ve ödemleri azaltmaya yardımcı olabilir. Soğuk su ayrıca sinir sinyallerinin impuls iletme hızını yavaşlatabilir.
Dikkat edilmesi gerekenler
Bir insan, özellikle doktorların depresyonu tedavi etmek için reçete ettiği diğer tıbbi tedavilerin yerine soğuk duşları kullanmamalıdır. Bununla birlikte, insanlar diğer tedavi yöntemlerinin etkilerini artırmak için soğuk su terapisini deneyebilirler.

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