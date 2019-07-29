Görme engeline beyin implantı

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ABD'libilim insanlarının geliştirdiği yeni bir beyin implantı görme engellilere umut oldu. Kameradan aldığı video görüntülerini doğrudan beyne ileten implant, 6 görme engellini görüşlerini kısmen de olsa yeniden kazanmalarını sağladı. Çığır açan çalışma sayesinde beynin görme merkezine yerleştirilen elektrotlar, görüntüleri gözlüğün üzerinde bulunan video kameradan alarak katılımcıların belirli bir seviyede görmesine olanak verdi. Teknolojinin doğuştan görme engelli olanlar için kullanılmasına çalışılıyor.