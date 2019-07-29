Ter kokusu kabusunuz olmasın!

Özellikle yaz aylarında, koltuk altlarınız, elleriniz, ayaklarınız ya da vücudunuzun başka bölgelerinde sık sık terleme sorunu yaşıyor, bu problemin önüne çeşitli kozmetik ürünlerle geçmeye çalışıyor fakat çok da başarılı olamıyorsanız, "hiperhidrozis" yani aşırı terleme sorunuyla karşı karşıyasınız demektir. Fakat yaz sıcaklarında artan terleme probleminden uzman desteğiyle kurtulmak mümkün. Dermatoloji Uzmanı Uzm. Dr. Hicran Ercan, terleme sorununun önüne geçecek yöntemleri anlatıyor.

Aşırı terleme sosyal hayatı olumsuz etkiliyor

En fazla yaz aylarında yaşanan terleme durumu, vücut ısısını sabit tutarken, zararlı maddelerin de dışa atılmasını sağlar. İnsan vücudundaki ter bezi sayısı 2-3 milyon kadar olup, sırasıyla en fazla avuç içi, koltukaltı ve ayaklarda bulunur. Günde ortalama 100cc ter salgılayan insanoğlu, aşırı efor ve sıcaklıkla birlikte bu durumu 1.5 litreye kadar çıkarabilir. Terleme sorunu ortam sıcaklığının ve neminin yükselmesi, efor sarf edilmesi ve heyecan yaşanması gibi durumlar sonucu artabilir. Ayrıca tansiyon veya şeker düşmesi, kanamalar, ateşli hastalıklar, kalp krizi, sıcak çarpması ve tiroid hastalıkları gibi durumlarda da terleme yaşanabilir. Fakat terleme sistemi herhangi bir sebepten dolayı fazla çalışmaya başlarsa, "hiperhidrozis" yani aşırı terleme sorunu baş göstermeye başlar. Aşırı terlemenin bir hastalık belirtisi olup olmadığını anlayabilmek içinse bir uzman desteğine başvurmak gerekir.

Aşırı terleme insan hayatını olumsuz yönde etkileyerek birtakım sıkıntılara zemin hazırlar. Kişinin sosyal hayatında yaşanabilecek bu gibi olumsuz durumlar hayat kalitesini düşürmesinin yanı sıra, kişilerde özgüvenin azalmasına ve çekingenlik oluşmasına da yol açabilir. Bu durum da zamanla çeşitli psikolojik sorunları ve başarısızlığı beraberinde getirebilir.