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duyurdu! uygulamasıyla gereksiz 'a ve tomografiye son!

ve tomografinin devlete maliyeti 1.7 milyar liraya ulaştı. Bunun üzerine harekete geçti. Hastaların tüm tetkiklerine üzerinden hem hastaların hem de hekimlerin erişimi sağlandı. Yayımlanan yeni genelgeyle, artık acil durumlar hariç hastanın mevcut tetkikleri sorgulanmadan yeni tetkik istenemeyecek. Mükerrer tetkik sorgulanmadan istenen tetkiklerin geri ödemesi yapılmayacak.Geliştirilen yazılım ile hastaların tüm tetkikleri sistemine aktarıldı. Hem hastaların hem de hekimlerin e-Nabız üzerinden bu tetkiklere erişimine olanak sağlandı. Tüm kamu, üniversite ve özel hastaneler de sisteme dahil edildi.

Giriş Tarihi: 30.7.2019 13:31 Güncelleme Tarihi: 30.7.2019 13:33
Sağlık Bakanı Koca duyurdu! Teletıp uygulamasıyla gereksiz MR'a ve tomografiye son!

, ve tomografinin devlete maliyetinin 1.7 milyar liraya ulaşmasının ardından harekete geçti. Geliştirilen yazılım ile hastaların tüm tetkikleri sistemine aktarıldı. Hem hastaların hem de hekimlerin üzerinden bu tetkiklere erişimine olanak sağlandı. Tüm kamu, üniversite ve özel hastaneler de sisteme dahil edildi. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca imzasıyla yayınlanan yeni genelgeyle acil durumlar hariç hastanın mevcut tetkikleri sorgulanmadan yeni tetkik istenemeyecek. Sorgulama yapmadan istenen tetkikler için geri ödeme yapılmayacak. Böylece vatandaşların daha az radyasyona maruz kalması, zaman kaybının ve gereksiz maliyetin önüne geçilmesi hedefleniyor. Bu yazılımı dünyada ilk kez bir kamu kurumunun geliştirdiği vurgulanan ve 26 Temmuz'da 81 il müdürlüğüne gönderilen genelge şöyle:

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Sağlık Bakanı Koca duyurdu! Teletıp uygulamasıyla gereksiz MR'a ve tomografiye son!
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