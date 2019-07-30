Süper besin kemik erimesini önlüyor yorgunluğu gideriyor! İşte yemeklerden sonra da tüketebileceğiniz şifa deposu besin...

Beyin sağlığı ve gelişimi açısından gerekli olan birçok vitamin ve minerali içerisinde bulunduran şifacı besin badem sayısız faydası ile şaşırtıyor. Özellikle kuru yemiş denilince akla ilk gelen besinlerden olan badem kavrulmuş ve çiğ olarak da tüketiliyor. Düzenli olarak her gün bir avuç çiğ badem tüketmek beyin sağlığı için çok faydalı diyen uzmanlar bademi süper besin olarak niteliyor. Bademin fayda sağladığı organ beyin ile kalmıyor neredeyse vücuda tepeden tırnağa faydalı olan badem kemik erimesini de önlüyor. İşte bademin faydaları ve mutlaka çiğ badem tüketmeniz için sebepler...
Giriş Tarihi: 30.7.2019 11:58Güncelleme Tarihi: 30.7.2019 12:04
Badem, beyin sağlığı ve gelişimi açısından gerekli olan birçok vitamin ve mineral içerir. Özellikle kavrulmamış çiğ badem tüketmek sağlık açısından son derece faydalıdır.