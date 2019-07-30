Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Sağlık Haberleri > Süper besin kemik erimesini önlüyor yorgunluğu gideriyor! İşte yemeklerden sonra da tüketebileceğiniz şifa deposu besin...

Süper ! İşte yemeklerden sonra da tüketebileceğiniz şifa deposu besin...

ve gelişimi açısından gerekli olan birçok vitamin ve minerali içerisinde bulunduran şifacı badem sayısız faydası ile şaşırtıyor. Özellikle kuru yemiş denilince akla ilk gelen besinlerden olan badem kavrulmuş ve çiğ olarak da tüketiliyor. Düzenli olarak her gün bir avuç tüketmek beyin sağlığı için çok diyen uzmanlar bademi süper besin olarak niteliyor. Bademin fayda sağladığı organ beyin ile kalmıyor neredeyse vücuda tepeden tırnağa faydalı olan badem kemik erimesini de önlüyor. İşte bademin ve mutlaka çiğ badem tüketmeniz için sebepler...

Giriş Tarihi: 30.7.2019 11:58 Güncelleme Tarihi: 30.7.2019 12:04
Süper besin kemik erimesini önlüyor yorgunluğu gideriyor! İşte yemeklerden sonra da tüketebileceğiniz şifa deposu besin...

Badem, ve gelişimi açısından gerekli olan birçok vitamin ve mineral içerir. Özellikle kavrulmamış tüketmek sağlık açısından son derece faydalıdır.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Süper besin kemik erimesini önlüyor yorgunluğu gideriyor! İşte yemeklerden sonra da tüketebileceğiniz şifa deposu besin...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN