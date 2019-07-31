Hamilelikte baş ağrısı neden olur nasıl geçer?

Baş ağrısı hamilelikte neden olur?

Hamileliğin ilk belirtileri arasında yer alan baş ağrısı, anne adaylarını ilk üç ay rahatsız etmektedir. Vücuttaki ani hormonel değişim ve kan hacmindeki artışlar ani baş ağrılarına neden olmaktadır. Sık sık ve dinmeyen baş ağrıları yaşayan anne adayları bazı durumlarda görme bozuklukları da yaşayabilmektedir.

İlk üç ay baş ağrısı normal

Hamileliğin ilk üç ayında vücudun ani hormonel değişikliklerinden dolayı baş ağrısı, baş dönmesi, mide bulantısı, kusma, avuçlarda terleme gibi belirtiler ortaya çıkmaktadır. Anne adayının beslenme düzeninin aniden değişmesi ve kusması ani baş ağrılarına neden olmaktadır.

Daha fazla su tüketilmeli

Hamilelikte daha az baş ağrısının yaşanması için su tüketimi çok önemlidir. Vücudun normal zamanda da suya ihtiyacı olduğu gibi hamilelikte daha fazla suya ihtiyacı olmaktadır. Bu yüzden su tüketiminin arttırılması hamileliğin hem daha sağlıklı ilerlemesine hem de baş ağrılarının azalmasına neden olmaktadır.

Kan şekerine dikkat!

Kan şekeri düştüğünde, baş ağrılarını ve migreni tetikler. Bu yüzden anne adaylarına sık sık ve azar azar yemesini, ayrıca bol bol su içmesini gerekmektedir. Ayrıca hamilelikte vücudun hemen her bölgesinde ödem denilen sıvı toplanması yaşanır. Ödem burun ve sinüslerde tıkanıklıklara ve basınca neden olur, bu da baş ağrılarının artmasına neden olduğu bilinmektedir.

Hamilelikte kilo alımı baş ağrısına neden olmaktadır

Hamileliğin son aylarına doğru artan kilo baş ağrılarını tetikleyen sebepler arasında yer almaktadır. Rahat uyuyamamak, uyurken pozisyon değiştirememek ve kilo almak baş ağrılarının artmasına neden olmaktadır.

Gebelik zehirlenmesi baş ağrısına neden olur

Hamilelik döneminde baş ağrılarının diğer bir nedeni ise gebelik zehirlenmesidir. Gebelik zehirlenmesinin diğer belirtileri arasında ödem, bulanık görme, karın ağrısı, yüksek tansiyon ve şiddetli baş ağrısıdır.

Hamilelikte yaşanan baş ağrısına ne yapmak gerekir?

- Tuz tüketimini azaltın

- Günde en az 10 bardak su için

- Yemeklerde öğün atlamayın

- Bol bol dinlenin

Doktora danışmadan ilaç kullanılmamalıdır

Hamilelikte dayanılmayan baş ağrıları için ilaç kullanmak doktorlar tarafından çok desteklenen bir tedavi değildir. Şiddetli baş ağrısı çeken hamilelerin mutlaka doktorlarına danışıp öyle ilaç kullanmaları gerekmektedir.