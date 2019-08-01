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efsanesinin gerçek yüzü... Protein hakkındaki bu doğru bilinen yanlışlar şaşırtıyor!

Vücudumuzun yapı taşlarından olan özellikle son yıllarda protein ağırlıklı diyetlerin gündeme gelmesiyle daha çok merak edilir hale geldi. Bu tür diyetlerin bazı hastalıkların tedavisinde ihtiyaç üzerine ortaya çıktığını söyleyen , "Sanılanın aksine protein, vücutta karbonhidrat ve yağlar gibi depolanmaz ve fazla tüketildiğinde yağa çevrilir, yağ olarak depolanır" diyor. Günlük protein tüketiminin ne kadar olması gerektiği, sağlıklı protein kavramı gibi birçok konuda önemli bilgiler veriyor.Peki ne kadar protein tüketmeliyiz? Fazla protein nasıl depolanır? Protein ağırlıklı diyetler zararlı mı? Sağlıklı protein kaynakları nelerdir? İşte tüm bu soruların cevapları ve ...

Giriş Tarihi: 1.8.2019 14:06 Güncelleme Tarihi: 1.8.2019 14:10
Protein efsanesinin gerçek yüzü... Protein hakkındaki bu doğru bilinen yanlışlar şaşırtıyor!

NE KADAR PROTEİN TÜKETMELİYİZ?

Günlük alınması gereken proteinin gün içinde tüketilen öğün sayısına göre dengeli bir dağılım göstermesi gerekiyor. Dolayısıyla her öğünde tüketmeye çalışmak önem taşıyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün önerisiyle sağlıklı bireylerde günlük protein ihtiyacı kabaca kilo başına 0,8–1 gram olarak hesaplanıyor. Yani 70 kg bir kişi için günlük protein ihtiyacı ortalama 56–70 gram olması gerekiyor. Bu katsayının sağlıklı ve hareketsiz bir yaşam süren kişiler için geçerli olduğunu söyleyen Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi , bu oranın kişinin kilosu ve yaşam tarzıyla bağlantılı olarak değişebileceğini söyledi. Örneğin sporcularda günlük alınması gereken protein miktarı artış gösterebilirken, bazı hastalıklarda bu miktarın kısıtlanması gerekiyor. Dolayısıyla günlük protein ihtiyacı yaş, vücudun kas oranı, fizyolojik durum, fiziksel aktivite gibi faktörlere göre farklılıklar gösteriyor.

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Protein efsanesinin gerçek yüzü... Protein hakkındaki bu doğru bilinen yanlışlar şaşırtıyor!
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