Diş kökü iltihabı olan vatandaşlar bu durumu ertelememeli ve bir hekime görünmelidir. Aksi taktirde bu rahatsızlık ilerleyerek bakteriler mineye ulaşır. İlerleyen vakalarda ise uygulanan tedavi yöntemi ise diş çekimidir. Çünkü kanallar diğer yöntemin düzeltemeyeceği kadar hasar görmüştür. Peki diş kökü iltihabı nelere yol açar? Neler yapmalıyız?

DİŞ KÖKÜ İLTİHABI NELERE YOL AÇAR?

Diş kökü iltihabı, kendini birçok belirtiyle gösterir. Bu belirtiler:

Diş kökünde meydana gelen şişme,

Ağızda oluşan kötü tat,

Yüzde ve boyunda şişme,

Ağız kokusu

Diş eti kanamaları,

Soğuk ve sıcağa karşı aşırı hassasiyet,

Yüksek ateş,

Halsizlik,

Yutkunma güçlüğü,

Ağzı açmada bile zorlanma.

DİŞ KÖKÜ İLTİHABI NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Hasta oral antibiyotiklerle bakterilerden kurtarılır, iltihap kurutulur. Diş temizlenir. Sonrasındaki tedavinin türü iltihabın genişleme miktarına ve ne kadar hasar verdiğine göre değişmektedir.

Kanal Tedavisi

Yeterince erken davranılmışsa diş içindeki tüm kanallar diş özünden itibaren temizlenir. Bu işlem esnasında hastaya bölgesel anestezi yapılır. Sonrasında gutta percha isimli madde ile diş içi doldurulur ve diş köklerinin içe çökmesi engellenir. En son uç kısımlar porselen veya kuron kaplanarak diş koruma altına alınır.

Diş Çekimi

İlerlemiş diş kökü iltihaplarını kanal tedavisi ile kurtarmak mümkün olmamaktadır. Ne yazık ki bazı vakalarda hastalar, bulgular şiddetlenince diş hekimine görünmektelerdir. İlerlemiş vakalarda iltihap kurutulduktan sonra dişin çekilmesi zorunlu hale gelebilir.

Çekilmediği takdirde iltihap çene kemiklerine ve tüm vücuda yayılabilir.

Ağrı İle Mücadele

Özellikle antibiyotiklerle iltihabın kuruması beklenen süreçte ağrı ile mücadele etmek kaçınılmaz hale gelebilir.