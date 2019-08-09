Dişlere zarar veren alışkanlıklara dikkat!

Diş Hekimi Erce Beleçoğlu,Ağız ve diş sağlığına zarar veren besinler ve alışkanlıklar konusunda önemli bilgiler verdi.

Ağız ve diş dokuları sadece beslenmek için değil, beden sağlığımız ve sosyal hayatımız için de çok değerlidir. Bu önemli yapıya gereken özeni göstermemi gerekir.

Ağız ve diş sağlımızın iyileştirilmesi ve mevcut sağlığın korunması için dikkat etmemiz gerekenler vardır. Bunların başında kişinin düzenli olarak diş fırçalaması gelmektedir. Diş fırçalamak günde en az 2 kez ve doğru teknik ile yapılmalıdır. Yanlış teknikle diş fırçalamak, aşırı macun kullanımı ile günde üçten fazla yapılacak diş fırçalamakta dişlere zarar verebilmektedir. Hekiminiz tarafından önerildiği durumlarda ara yüz fırçaları ve diş ipi de sizin için gerekli olabilir. Bunların yanı sıra rutin diş hekimi kontrolleri ile diş sağlığınız için büyük bir adım atmış olursunuz. Kontrollerde sadece diş çürükleri değil aynı zamanda fırçalama alışkanlığınız, yeme içme alışkanlıklarınız da değerlendirilir. Yukarıda saydığımız faktörlere ek olarak bazı besinler ve alışkanlıklar da dişlere zarar verebilmektedir. Peki bunlar nelerdir?

Diş Hekimi Erce Beleçoğlu,Ağız ve diş sağlığına zarar veren besinler ve alışkanlıklar konusunda önemli bilgiler verdi.

Ağız ve diş dokuları sadece beslenmek için değil, beden sağlığımız ve sosyal hayatımız için de çok değerlidir. Bu önemli yapıya gereken özeni göstermemi gerekir.

Ağız ve diş sağlımızın iyileştirilmesi ve mevcut sağlığın korunması için dikkat etmemiz gerekenler vardır. Bunların başında kişinin düzenli olarak diş fırçalaması gelmektedir. Diş fırçalamak günde en az 2 kez ve doğru teknik ile yapılmalıdır. Yanlış teknikle diş fırçalamak, aşırı macun kullanımı ile günde üçten fazla yapılacak diş fırçalamakta dişlere zarar verebilmektedir. Hekiminiz tarafından önerildiği durumlarda ara yüz fırçaları ve diş ipi de sizin için gerekli olabilir. Bunların yanı sıra rutin diş hekimi kontrolleri ile diş sağlığınız için büyük bir adım atmış olursunuz. Kontrollerde sadece diş çürükleri değil aynı zamanda fırçalama alışkanlığınız, yeme içme alışkanlıklarınız da değerlendirilir. Yukarıda saydığımız faktörlere ek olarak bazı besinler ve alışkanlıklar da dişlere zarar verebilmektedir. Peki bunlar nelerdir?