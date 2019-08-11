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Sevilen çekirdekleri ile şifa dağıtıyor! şaşırtıyor!

Yazın gelmesi ile tezgahlarda yerini alan sevilen yaz mevsimi boyunca tüketilen meyvelerin başında geliyor. Sıcak yaz günlerinin serinleten lezzeti karpuzun da saymakla bitmiyor. Karpuzu yerken çekirdeklerini ayıklayanlardan iseniz bu haber sizin bu alışkanlığınızı değiştirebilir. Çünkü karpuzun çekirdeğinin faydaları karpuzun kendisini de geride bırakır türden. Karpuz çekirdeğinin faydalarını bilenler ayıkladıkları karpuz çekirdeklerini asla atmıyor. Öyle ki içerdiği bakımından yoğurdu bile geçiyor. Peki karpuz çekirdeği ayıklandıktan sonra nasıl tüketilir? neler? nasıl yapılır? İşte süper besin karpuz ve karpuz çekirdeğinin faydaları...

Giriş Tarihi: 11.8.2019 12:53 Güncelleme Tarihi: 11.8.2019 12:55
Sevilen besin karpuz çekirdekleri ile şifa dağıtıyor! Mucize besin karpuz çekirdeğinin faydaları şaşırtıyor!

, yaz aylarının gözdesi ve en çok tüketilen meyvesi. Karpuz, vücuttaki sıvı akışını dengeliyor ve cildin nemlenmesini sağlıyor. Öte yandan çekirdeğinin de bir o kadar faydası var.

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Sevilen besin karpuz çekirdekleri ile şifa dağıtıyor! Mucize besin karpuz çekirdeğinin faydaları şaşırtıyor!
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