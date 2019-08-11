Sevilen besin karpuz çekirdekleri ile şifa dağıtıyor! Mucize besin karpuz çekirdeğinin faydaları şaşırtıyor!

Yazın gelmesi ile tezgahlarda yerini alan sevilen besinkarpuz yaz mevsimi boyunca tüketilen meyvelerin başında geliyor. Sıcak yaz günlerinin serinleten lezzeti karpuzun faydaları da saymakla bitmiyor. Karpuzu yerken çekirdeklerini ayıklayanlardan iseniz bu haber sizin bu alışkanlığınızı değiştirebilir. Çünkü karpuzun çekirdeğinin faydaları karpuzun kendisini de geride bırakır türden. Karpuz çekirdeğinin faydalarını bilenler ayıkladıkları karpuz çekirdeklerini asla atmıyor. Öyle ki karpuz çekirdeği içerdiği protein bakımından yoğurdu bile geçiyor. Peki karpuz çekirdeği ayıklandıktan sonra nasıl tüketilir? Mucize besinkarpuz çekirdeğinin faydaları neler? Karpuz çekirdeği çayı nasıl yapılır? İşte süper besin karpuz ve karpuz çekirdeğinin faydaları...
Giriş Tarihi: 11.8.2019 12:53Güncelleme Tarihi: 11.8.2019 12:55
Karpuz, yaz aylarının gözdesi ve en çok tüketilen meyvesi. Karpuz, vücuttaki sıvı akışını dengeliyor ve cildin nemlenmesini sağlıyor. Öte yandan çekirdeğinin de bir o kadar faydası var.