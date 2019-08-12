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'nda dikkat! Bu belirtiler varsa mideniz alarm veriyor!

En lezzetli yemeklerin ve yeni kesilmiş taze etlerin bol bol tüketildiği bayram sofraları sanıldığı kadar keyifli bitmeyebilir. Özellikle de taze etlerin çok fazla tüketilmesi şiddetli mide ağrılarıyla sonuçlanabilir. Bu sebeple beslenme konusunda çok daha temkinli olunması gerektiğinin altını çizen İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Sedat Işık, noktaları anlatıyor.

Giriş Tarihi: 12.8.2019 16:41
Kurban Bayramı'nda dikkat! Bu belirtiler varsa mideniz alarm veriyor!

Mide, besinlerin belli bir süre tutulduğu ve gıdaların ayrıştırılarak sindirimin kolayca gerçekleşmesine yardımcı olan organdır. Diyaframın altında, karın boşluğunun üst sol bölgesinde bulunan mide, oldukça karışık ve birden fazla kimyasal reaksiyonla desteklenen çalışma sistemine sahiptir. Dolayısıyla birçok farklı nedene bağlı olarak mide ağrıları gelişebilir. Özellikle de pişirme yöntemi olarak haşlama ya da ızgara tercih edilmeyen kırmızı tüketiminin fazla olduğu durumlarda, şiddetli mide ağrıları yaşanabiliyor. Bu durumda yapılması gereken en önemli nokta, belli ölçüde ve doğru yöntemlerle pişmiş kurban eti yemektir.

Tüketilen fazla et;

  • Tansiyon problemleri,
  • Şişkinlik,
  • Şeker hastalığı,
  • Kalp-damar hastalıkları
  • Sindirim sistemi rahatsızlıklarına (mide yanması, reflü, gaz problemleri vb.) neden oluyor.
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Kurban Bayramı'nda dikkat! Bu belirtiler varsa mideniz alarm veriyor!
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