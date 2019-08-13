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Boyundaki tümörleri 5 dakikada yok ediyorlar!

'de yaygın olarak görülen, boyundaki paratiroid bezinin fazla çalışması nedeni ile oluşan iyi huylu tümörler ultrason ve iğne yardımı ile yok edilebiliyor. Paratiroid adenomları denilen tümörler tedavi edilmediği takdirde kemik erimesi ve kemik kistlerine neden olabiliyor. 'Radyofrekans ablasyon' yöntemi hakkında konuşan Girişimsel Radyoloji Uzmanı Doç. Dr. işlemin güvenli bir işlem olduğunu ve işlem sırasında hasta ile konuştuklarını belirtti.

DHA Sağlık Haberleri
Giriş Tarihi: 13.8.2019 12:37 Güncelleme Tarihi: 13.8.2019 12:50
Boyundaki tümörleri 5 dakikada yok ediyorlar!

Türkiye'de yöntemin Endokrinoloji Bölümü ile Girişimsel Radyoloji bölümünde ortaklaşa yapılan yöntem sayesinde 4 yılda 150 hasta sağlığına kavuştu.

'ÇOK GÜVENLİ BİR İŞLEMDİR'
Tedaviyi anlatan Girişimsel Radyoloji Uzmanı Doç. Dr. İsmail Okan Yıldırım, paratiroid adenomlarında radyo frekans ablasyon yönteminin tamamen lokal anestezi altında yapıldığını belirterek, "Şu anda çok küçük ince iğnelerle boğazdan adenoma giriliyor. Çok kısa bir sürede ablasyon işlemi gerçekleştiriliyor. Genelde bu işlem yapılırken hastayla devamlı konuşarak hastanın sesinde herhangi bir problem olup olmadığını da çok rahatlıkla anlayabiliyoruz. O yüzden bu işlem çok güvenli bir işlemdir" dedi.

"BU HASTALIK HAYATİ FONKSİYONU ETKİLEYEBİLİYOR"

Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Şahin ise tiroid bezinin arkasında bulunan paratiroid bezinin iyi huylu tümörler olduğunu kaydederek, "Aslında oldukça sık görüyoruz biz bu tümörleri. Bu tümörlerde paratiroid hormonu çok salgılanıyor, çok salgılanınca da vücudumuza zararlar veriyor. Başlangıçta kemik erimesi görebiliyoruz, kemik kırıkları görebiliyoruz, böbreklerde taş oluşumu yapabiliyor, kemik kistleri yapabiliyor, aynı zaman da kalsiyum yükselttiği için kalbimizde ritim bozuklukları yapabiliyor. Bu hastalık birçok hayati fonksiyonu etkileyebiliyor" diye konuştu.

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Boyundaki tümörleri 5 dakikada yok ediyorlar!
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