Bitlenme neden olur? Bit nasıl bulaşır?

Bit, özellikle kalabalık ortamlarda yakın temas ile bulaşan bir türdür. Son zamanlarda çıkan ürünlerle kolaylıkla tedavi edilebilse de genellikle herkesin çekindiği bir böcektir. Gözle görülmesi oldukça güçtür. Ancak belirtilerle fark edilir ve çocuklarda sıklıkla rastlanır. "Bitlenme neden olur, nasıl bulaşır?" sorusunun cevabına ve biti tedavi etme yöntemlerine haberimizden ulaşabilirsiniz…

BİT NEDEN OLUR?

Bit böceği asalak bir canlıdır. Her zaman bir konağa ihtiyaç duyar. Bu nedenle de insan vücudu dışında sadece 48 saat canlı kalabilir. İnsan vücudunda ise 30 gün boyunca yaşayabilir. Evcil hayvanlar bunları barındırmaz. Ama bit yumurtaları insan vücudu dışında kumaş ve battaniyelerde 10 15 gün boyunca canlı kalabilirler. Bit tedavisi yapılırken kullanılan kumaşlar, battaniyeler, havlu ve örtüler en az 60 derece su ile yıkanmalıdır. Bu işlem hastalığın tekrarlanmasını engeller.

Bitlenmenin hijyenik şartlarla hiçbir ilgisinin bulunmadığı da bilinmektedir. Kaşıntı ve psikolojik etkilenmenin dışında bitlenmenin sağlık üzerinde çok ciddi etkileri görülmemektedir. Bulaşmanın kolay olması nedeni ile acilen tedaviye başlanmalıdır. Yetişkin veya çocuk fark etmeksizin günümüzde bitlenme görülebilmektedir ve bu rahatsızlığın tedavisi oldukça etkindir. Ancak bitlenme kalabalık gruplarda ise gruplara eğitim verilmeli temasta bulunmuş kişilerin erken tanısı yapılmalı ve tedaviye başlanmalıdır.

BİT NASIL GEÇER?

Saç biti tespit edildikten sonra zaman kaybetmeden eczaneye giderek uygun bit ilacını temin etmelisiniz.



Satın aldığınız bit ilacını, kullanım kılavuzuna göre uygulayın. Aksi taktirde etki etmez, bitlerden kurtulamazsınız.



Bitten kurtulmak için en önemli tedavi genel temizliktir.



Evdeki tüm aile bireyleri sizinle aynı zamanda tedavi görmeliler. Malum bit çok çabuk üreyen bir canlı olduğundan, evde yaşayan tüm bit ve sirkelerden kurtulmak gerekir.



Evdeki tüm elbiseler, iç çamaşırlar , yastık yorgan ve özellikle banyo havlular en az 60 derecede yıkanmalıdır. Hatta çocuklarınızın tüylü oyuncaklarını bile yıkamalısınız.



60 dereceye dayanamayacak eşyalarınızı hava almalarını engelleyecek plastik bir torba içinde en az 14 gün muhafaza etmelisiniz. Ve ya en az 24 saat derin dondurucuda bekletip bitlerin ölmesi sağlanmalıdır.