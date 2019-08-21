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Bu besinlere dikkat! İşte gıda zehirlenmesine sebep olan

Besinlerin vücudumuz üzerinde birçok etkisi bulunuyor. Vitamin ve mineral içeren bazı besinlerin vücudumuza sağlık vermesinin yanında bu kullanım şekli veya pişirilme şekli sağlığımızı bozmaya yetebiliyor. Amerikalı gıda zinciri olan bir restorana dava açan avukat, Health Insider tarafından yayımlanan makalesinde diyetinden hangi besinleri çıkardığını anlattı. Peki gıda zehirlenmesine sebep olabilecek besinler nelerdir? İşte yerken dikkat etmemiz gereken ve gıda zehirlenmesine sebep olabilecek besinler...

Giriş Tarihi: 19.8.2019 09:12 Güncelleme Tarihi: 21.8.2019 11:56
Bu besinlere dikkat! İşte gıda zehirlenmesine sebep olan besinler

ÇİĞ İSTİRİDYE

Marler, küresel ısınma nedeniyle kabuklu deniz canlılarından kaynaklı hastalıkların giderek arttığını belirtiyor.

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Bu besinlere dikkat! İşte gıda zehirlenmesine sebep olan besinler
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