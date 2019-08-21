Kulakta Tıkanma Varsa Uçak Yolculuğu Tehlikelidir !

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Doç.Dr.Yavuz Selim Yıldırım konu ile ilgili bilgiler verdi.

Yaz aylarının başlamasıyla beraber seyahatlerde artıyor, ancak yolculuktan önce kulaklarda tıkanma varsa uçak yolculuğu çok tehlikeli olabilir.

Orta kulak boşluğu östaki borusu yoluyla burun arkası yani geniz ile bağlantı halindedir, orta kulak boşluğunun basıncını östaki borusu sağlar, normalde kapalı olan östaki borusu yutkunma, sakız çiğneme, hapşırma, öksürme ve ıkınma esnasında açılıp kapanarak orta kulak basıncını düzenler.

Üst solunum yolu enfeksiyonları östaki borusu tıkanıklığının en önemli sebebidir. Burun çeşitli nedenlerle tıkandığında örneğin alerjik rinit, burun eti, burunda kemik eğriliği, geniz eti ve çeşitli tümörler östaki borusu'nun tıkanmasına neden olur.Östaki borusu tıkandığı zaman orta kulak basıncı bozulur.Basınç eşitlemesi yapılamıyan kulakta seslerin iletiminde problem olur. Bu kişiler kulaklarının tıkandığını hisseder, kulaklarında bir ağırlık hisseder, eğer bu şekilde uçak yolculuğu yapacak olurlarsa uçağın kalkış ve iniş esnasında kulaktaki basıncın eşitlenememesine bağlı kulak zarında ve iç kulakta ciddi hasarlar oluşabilir,