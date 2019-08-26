Klip sendromlu çocuklar konuşmayı öğrenemiyor!

BUGÜN NELER OLDU

Çocukla ilgilenilmeyince, oyun oynanmayınca duygusal ihmal oluşuyor. Mesafesiz terk ediş oluyor, çocukların beyni daha az gelişiyor. Büyük kentlerde yaşayan çocuklar daha fazla risk altında. Televizyon ucuz bakıcı. Çocukta geç konuşmaya sebep oluyor" diyen Üsküdar Üniversitesi Rektörü ve NP İstanbul Beyin Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Prof. Dr. Nevzat Tarhan, çocuklarda klip sendromu hakkında bilgiler verdi…Klip sendromuna özellikle 0-4 yaş arası olan çocuklarda çok sık rastlanıyor. Çocuk, gecikmiş konuşmayla bizlere geliyor. Ebeveynler, "Çocuğumuz bir türlü konuşmaya başlamadı" diyor. Bütün otizm testleri, taramaları yapılıyor. Bakıldığında otizm belirtileri yok, çocukta gecikmiş konuşma var. Zaten gecikmiş konuşma da otizmin belirtisidir.Çocuğu incelediğimizde; anne ya da anne yerine geçen kişi çocuk ağlamasın, meşgul olsun, ben de rahat çalışayım yahut yemek yesin diye hareketli müzikleri, klipleri açılıyor. Çocuk da sürekli onu seyretmekle vakit geçiyor. Böylelikle beynin sözcük üretme merkezi çalışmıyor. Çünkü sadece alıyor, bilgiyi üretmek zorunda kalmıyor. Karşı tarafında konuşacak kişi yok. Konuşacak kişi olmadığı için çocuğun beyninin sözcük üretmesini, sözcüğe anlam-duygu katmasını sağlayan sinirsel devreler oluşmuyor.Çocuk devamlı sosyal bir ortamda olursa, konuşma ihtiyacı hissediyor. Bir şey soracaksın, o cevap verecek.Çocuğun doğal sosyal ortamına girmesi gerekir. Onun için apartman çocuğu olarak büyüyorsa çocuğu 3 yaşından sonra hemen kreşe verin diyoruz. Oynarken hemen arayı kapatıyorlar. Klip sendromu teşhisi konulan çocuk; gecikmiş konuşma diye geliyor. Hemen ailesine televizyonu kapattırıyoruz. Sözcük üretmesini gerektirecek bir sosyal ortam sağlamaya çalışıyoruz. Hızla, 4 yaşına kadar öğrenebiliyorlar. Çocukların 4 yaşına kadar iletişim kurmayı, konuşmayı öğrenmesi gerekiyor.ÇOCUĞUN eğer kendi sosyal ortamı yoksa, mesela apartman çocuklarında arkadaş ve oyun yoktur; klip sendromu dediğimiz durum daha sık görülür. Eğer anne ve baba çalışıyorsa, çocuk hep belli kişileri görüyorsa sosyal becerileri öğrenemiyor. Çocuk eline bir bardağı alır ve dökerse, yaramazlık yapıyor deriz; aslında o anda o çocuğun yer çekimine karşı beynindeki denge merkezi, koordinasyonu gelişiyor. Beyin bunu yaparsa onunla ilgili yollar oluşturuyor.