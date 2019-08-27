Beyin hücrelerini yenileyip hafızayı güçlendiren 6 süper besin şaşırtıyor! İşte unutkanlığa çare olan besinler...

Beyin sağlığını korumak ve hafızayı güçlendirmek için tüketilen besinlerin yaşlılığımızda oldukça faydasını göreceğiz. Peki bu süper besinler hangileri? İşte beyin hücrelerini yenileyen ve hafızayı güçlendiren 6 süper besin...



Beyin sağlığımızı korumak için dikkat etmemiz gereken en önemli alışkanlıklarımızdan biri ise her gün yeterli miktarda su içmek olmalı. Çünkü su içmediğimizde vücudumuzda ilk etkilenen organlarımızdan biri beyin oluyor. Dolayısıyla öncelikle günde en az 8-10 bardak su içmemiz şart!