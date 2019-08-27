Menopoz dönemindeki şikayetleri aromaterapi ile azaltabilirsiniz!

Regl değişimleri ve ateş basmalarıyla geldiğini belli eden menopoz dönemi, çoğu kadın tarafından korkuyla karşılanır ve maalesef zorlu geçen bir dönemdir. Peki, kokular sayesinde bu şikayetleri en aza indirebileceğinizi biliyor muydunuz? Kadın Hastalıkları ve Tamamlayıcı Tıp Uzmanı Dr. Pınar Bahat sizler için anlattı.

MENOPOZ VE AROMATERAPİ

Menopoz biz kadınlar için hep korku ile beklenen kötü çağrışımlar yapan bir dönem olarak anılmaktadır. Aslında bazı küçük ayrıntılar sayesinde bu dönemi keyifli bir şekilde geçirebiliriz. Öncelikle mutlaka yıllık rutin kadın doğum hekimimize muayenemizi yaptırmalıyız. Ardından menopoz dönemi başlangıcında gerekli takviyelerimizi aldıktan sonra doktorumuzun da yönlendirmesi ile aromaterapi ile kendimizi iyileştirmeye başlayabiliriz.

Öncelikle ateş basmaları için mutlaka bizim günlük ritmimizi dengeleyecek, hekiminizin önerdiği sabah ve akşam koklamalarına başlamalısınız. Unutmayın ki bu dönemde hormonlarımızın dengesi hızla değişmekte ve bu bizi psikolojik ve fiziksel olarak değiştirmektedir. Koklamalar bize hem rahatlama hem de biyolojik saatimizin duruma daha ılımlı bir şekilde uyum sağlamasını sağlar.

Menopoz denilince diğer akla gelen şikayetlerden biri ise vajinal bölgede kuruluk, bu durum çiftler arasında sorunlara neden olabilmektedir. Bu bölgeye Hindistan cevizi yağı uyguladığımızda hem bu bölgenin nemlenmesi hem de bu sayede flora bozukluğuna bağlı enfeksiyonların önüne geçebilmekteyiz.

Benzer şekilde cinsel isteksizlikte yine aromaterapi yağları bazı supplementler ile desteklenmekte ve bu şikayetlerde kısa sürede ortadan kalkmaktadır.

Vücutta var olan enflamasyon durumu, günlük tüketilecek aromaterapi karışımları ile engellenmekte ve vücut hasarının minimuma inmesi sağlanmaktadır.

1 BARDAK SUYA 2 DAMLA LİMON YAĞI

Özellikle kemik erimesinde en büyük etkenin vücut asiditesi olduğu artık bilimsel veriler ile kanıtlanmıştır. Bunun için günde 1 bardak suya 2 damla limon yağı damlatılması ile hazırlanan sıvı mutlaka tüketilmeli ve vücut sıvılarının alkali olması sağlanmalıdır. Bu, kemik sağlığımız için yapacağımız en büyük yatırımlardan biri olacaktır.

Menopoz döneminde özellikle tüm vücutta görülen yaygın ağrıda ve özellikle bacak ağrılarında tıbbi avokado yağı ile masajdan kadınlarımız büyük fayda sağlamaktadır.

Geceleri, uyku bozukluklarınız için hazırlanan karışımlar rahat bir uyku geçirmenizi sağlarken, sabahları size enerji verecek olan limon, bergamot yağı gibi yağları koku yayıcılara ekleyerek güne başlamanız size enerji verecektir.

BUGÜN NELER OLDU

Menopoz döneminde aromaterapi en yakın arkadaşlarınızdan biri olacaktır.