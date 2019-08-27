Selülit neden ve nasıl oluşur? Selülit nasıl geçer ve tedavi edilir?

Lipodistrofi olarak adlandırılan selülit, obeziteden farklı olarak hem yağ birikiminde bölgesel artış, hem de dokuda dolaşım ve beslenme bozukluğu ile karakterizedir. Selülit ilerleyici bir süreç içinde estetik bir problemden tıbbi bir soruna doğru evrilebilir. Zamanla varis, ciltte sarkma, çatlama ve hatta duruş bozuklukları oluşabilir.

SELÜLİT NEDEN VE NASIL OLUŞUR?

Kalıtım (genetik yatkınlık), beslenme alışkanlıkları (alkol, kahve, sigara), gebelik, postür bozuklukları, dolaşım bozuklukları, kabızlık (konstipasyon), hormonal faktörler, hareketsiz bir hayat ve ilaçlar sellüliti arttırabilir.

Özellikle karın, kalça ve bacak bölgelerinde görülen selülit, "Portakal kabuğuna" benzer görünümde olup tanısı kolaylıkla konabilir. Erken dönemde dıştan görülmeyen, cilt muayenesi ile saptanan selülit basit önlemler ile çözülürken, ilerleyen dönemlerde ayakta veya yatar vaziyette tespit edilir. Ancak tedavi daha uzun ve güç olabilmektedir.

SELÜLİT NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Selülittten korunmak için diyet son derece önemlidir. Kişilere ağır olmayan, özel diyetler önerilir. Ancak çok ağır diyetlerde kilo verildiği halde selülit çözümlenmez. Dolaşımı hızlandırıp yağ hücrelerinin parçalanmasını sağlamak amacıyla hafif sporlar, Masaj ve aletli tedaviler (vakum, lenf drenaj, elektrik akımıyla çalışan aletler, ultrasound) tedavi planlamasına ilave edilir.

TEDAVİDE YENİ YAKLAŞIMLAR VAR MI?

Mezoterapi iyi bir tedavi yöntemidir. 50 yıldır Fransa'da uygulanan bir tedavi yöntemidir. Selülit tedavisinde çok popülerdir ve günümüzde yeni üretilen enzimatik maddeler (Bir kimyasal tepkimeye sebep olan ve onu hızlandıran, eriyebilir organik madde) ile 1-2 seansta başarılı sonuçlar almak mümkündür.

OZON TEDAVİSİ SELÜLİTİ TAMAMEN YOK EDER Mİ?

Son yıllarda kan ozonlaması ve local ozonterapi uygulaması da tedavi planlarında kendine yer bulmaktadır.

Sistemik kan ozonlaması hücresel metabolizmayı aktive ederek ve dolaşımı düzenleyici etkisiyle, local ozon uygulaması ise direct yağ dokusunda yağ hücrelerini eritici etkisi ile selülitte yeni bir alternatif tedavi biçimidir.