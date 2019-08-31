Bengay krem nedir ve ne işe yarar?

Bengay krem, ağrılı bölgeye ince bir tabaka halinde sürülür, cilt kremi tamamen emene kadar ilgili bölge ovalanır. Fakat uygulama öncesinde uygulama bölgesi iyice temizlenmeli, krem uygulaması bu temizliğin ardından yapılmalıdır. Kremi sürdükten sonra ilk birkaç saniye boyunca ciltte yanma hissi meydana gelebilir. Birkaç dakika sonrasında da ağrının yavaşça sona erdiği fark edilecektir.

BENGAY KREM NE İŞE YARAR?

Eklemlere yakın dokularda oluşan iltihap ve kireçlenme kaynaklı ağrıları tedavi eder. Bu gibi durumlarda yapılan uygulama, hem ağrı kesici hem de iltihap giderici görevi görür.

Beden gücüyle çalışan kişilerin yorgunluğa sebep olan kas ağrılarını giderir.

Romatizma, omuz tutulması, fiziksel darbe sebebiyle meydana gelen ağrıları giderir.

Kas gerginliği, kas ağrısı, kas iltihabı gibi durumlarda problemin çözümü amacıyla kullanılır.

Vücudun yumuşak dokularında ortaya çıkan burkulma ve ezilme gibi sorunları giderir.

Tendon iltihabının tedavisine yardımcı olur.

Eklemlerde ortaya çıkan şişliğin tedavisinde kullanılır.

Eklem çevresinde meydana gelen iltihapların giderilmesine yardımcı olur.

Bel fıtığına bağlı olarak bel bölgesinde meydana gelen ağrıların şiddetini hafifletir.

Mentol içeriği ile cilde ferahlık hissi verir.