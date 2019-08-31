Burun ameliyatı sonrasında nelere dikkat edilmeli?

Ülkemizde ve dünyada en fazla yapılan ameliyatlar arasında yer alan burun ameliyatı artık eskisi kadar ağrılı ve sancılı bir süreç yaşatmamaktadır. Gelişen tıp ve teknoloji sayesinde minimum acı ve ağrı ile ameliyat süreci tamamlanmaktadır.

Burun ameliyatı olanlar nelere dikkat etmeli?

- Ameliyat sırasında hasta bir acı veya ağrı hissetmez. Ameliyat sonrasında hafif ağrılar ve sızılar meydana gelebilir. Duruma bağlı olarak bazen ufak kanamalarda yaşayabilen hastalar olabilmektedir.

- Burun ameliyatının ardından birkaç gün burun üstünde atel adı verilen burun sırtına şekil vermek için kullanılan bir malzeme takılıdır. Bu atel doktorun uygun gördüğü süre zarfında burun üstünde kalır. 3-5 gün arası kalabilen atel doktor kontrolünde çıkartılır.

- Atel burundan çıkartıldıktan sonra düzenli olarak burun kenarı ve içi temizliği yapılmalıdır. Biriken mukoza burun içerisindeki kanama ile birleşerek burun tıkanıklıklarına neden olabilmektedir. Bu süreçte burunda ödem hissetmek veya burun içi dolu hissi yaşamak çok normaldir.

- Burun ameliyatının ardından, günden güne şekli oturan bir burun oluşmaktadır. Şekil almaya başlaması 6. Haftadan itibaren ortaya çıkmaktadır. Bu süreçte burun olabildiğince darbelere karşı korunmalıdır. Daha dikkatli hareket edilmesi özellikle ilk 6 ay için çok önemlidir.

- Bu süreçte gözlük kullanımı doktorlar tarafından tavsiye edilmemektedir. Burun şeklini etkileyeceği için bir süre gözlük kullanılmaması önerilmektedir.

Ameliyattan çıktıktan sonraki süreç nasıldır?

- Hasta ilk birkaç saat besin tüketemez. 4-5 saat sonra bir miktar su içebilmektedir.

- Hafif kan sızıntıları yaşanabilmektedir. Bu çok normal bir süreçtir. Burun altına bantlanan gazlı bez ile oluşabilecek sızıntılar için önlem alınabilir. Bazı hastalarda daha fazla kanama da meydana gelebilir. Doktorla irtibat halinde kalmak bu süreçte önemlidir.

- Burun ameliyatından sonra doktor birkaç gün kullanılacak ilaçlar vermektedir. Bu ilaçlar aksatılmadan kullanılmalıdır. Doktorun verdiği ilaçlar dışında ilaç kullanımı bu süreçte önerilmez.