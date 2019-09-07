Bağışıklık sisteminde çok önemli bir yer tutan çinko vücudun direncidir. Kaslar, karaciğer ve böbrekler ve gözlerde yer alan çinko insan vücudunda 2-3 gram arasında bulunur. Her sağlıklı insanın alması gereken bir çinko miktarı vardır. Buna bağlı olarak; çinko eksikliği nasıl giderilir? Çinko bulunan besinler nelerdir?

ÇİNKO EKSİKLİĞİ NASIL GİDERİLİR?

Yeterli miktarda çinko içeren sağlıklı ve dengeli bir diyetin sürdürülmesi. Kırmızı et, kümes hayvanları ve süt gibi hayvansal ürünler, zengin çinko kaynaklarıdır.

Çinkolu gıdalar arasında et, istiridye, mezgit, karides, yumurta, tam tahıl, yulaf, zencefil kökü, Brezilya fıstığı, yer fıstığı, badem, sığır eti, kuzu eti, geyik eti, dana karaciğeri, susam, çiğ kabak çekirdeği, yeşil bezelye, deniz sebze, fesleğen, kekik, ıspanak, yaz kabağı, kuşkonmaz, pazı, lahana yeşillikleri, hardal yeşillikleri, brokoli, yoğurt, maya, miso, akçaağaç şurubu.

Ebeveynlerin (ve ilgili aile bireylerinin) genetik testi ve prenatal tanı (hamilelik sırasında fetüsün moleküler testi) gebelik sırasında risklerin daha iyi anlaşılmasına yardımcı olabilir.

Çinko alımı günde 25 mg'ı geçmemelidir, çünkü vücuttaki aşırı çinko ayrıca ek problemler / anormalliklere yol açabilir.

ÇİNKO EKSİKLİĞİ NELERE YOL AÇAR?

Saçlar cansız ve soluk olur. Sürekli saç dökülmesi yaşarsınız.

Yetersiz çinko alımında üreme hormonlarında aksaklık meydana gelir.

Çinko yetersizliği tırnaklarınız hem çok yavaş uzar hem de kolay kırılır.

Cildiniz mat ve soluk olur. Teninizin renginde fark edebileceğiniz kadar renk açılması görürsünüz. Bazı cilt hastalıkları meydana gelmeye başlar.

Tat alma duyunuzda bozukluk olacağı için yediğiniz hiçbir şeyden tat alamazsınız.

Karaciğer ve böbreklerinizin çalışma fonksiyonu zayıflar ve sürekli yorgunluk hissi yaşarsınız.

Pankreasınız yeterli çalışmadığı için şeker metabolizmasında aksaklıklar olur.

Yaralarınız çok geç iyileşmeye başlar ve sürekli ödemleriniz oluşmaya başlar.

Aşırı strese neden olur. Stres arttıkça da idrarla çinko yıkımı artar ve çinko eksikliğiniz katlanarak büyür.

Prostat büyümesi ile eklem ve kalça ağrıları görülebilir.



ÇİNKO BULUNAN BESİNLER

Ispanak, Mantar, Kuzu eti, Susam, Kabak çekirdeği, Yoğurt,Hindi eti, Bezelye, Kahvaltılık yulaf, Kuzu ciğeri, Siyah çikolata, Göğüs tavuk eti, Kuru fasulye, Badem, Süt, Enginar, Kabak, Domates, Yumurta, Muz, Kaju, Yer fıstığı, Peynir, Kuşkonmaz, Karides, Sığır eti