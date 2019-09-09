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ile doğanlar daha sık hasta oluyor

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Giriş Tarihi: 9.9.2019
Sezaryen ile doğanlar daha sık hasta oluyor
Almanya'da yapılan bir araştırma sezaryen ile doğan bebeklerin daha yüksek sağlık risklerine maruz kaldığını ortaya koydu. Bir sağlık sigorta kuruluşu tarafından yaptırılan araştırmanın sonuçları Berlin'de açıklandı. Buna göre sezaryen doğumla dünyaya gelen bebeklerde hafif ve orta derecede gelişme bozuklukları normal doğumla dünyaya gelen bebeklere oranla yüzde 9 daha fazla. Kronik bronşit riski sezaryen doğan bebeklerde yüzde 10 oranında, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu ihtimali ise yüzde 16 oranında daha yüksek.
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Sezaryen ile doğanlar daha sık hasta oluyor
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