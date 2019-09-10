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nedir? Melatonin hangi besinlerde bulunur? Melatonin eksikliğinde vücutta neler olur?

hormonu yani özellikle karanlıkta salgılanan bir türüdür. Biyoritmimizi ve uykumuzu düzene sokan bu eksikliğinde birçok etken ortaya çıkmaktadır. Melatonin hormonu eksikliği sıkıntı ve depresyonu tetiklemekte, oluşan bu durum eksikliğin daha da artmasına yol açarak kısır bir döngü oluşturabilmektedir. Aynı zamanda son yapılan araştırmlarda, melatonin hormonunun pek çok kanser tümöründe büyümeyi azalttığı ve baskıladığı gözlemlenmiştir. Peki melatonin hormonu hangi besinlerde bulunur? Melatonin hormonundan yararlanmamız için neler yapmamız gerekiyor? İşte melatonin hormonuna dair her şey...

Giriş Tarihi: 10.9.2019 10:18 Güncelleme Tarihi: 10.9.2019 10:20
Melatonin nedir? Melatonin hangi besinlerde bulunur? Melatonin eksikliğinde vücutta neler olur?

MELATONİN HORMONU NEDİR?

Hormonu beyinde bulunan epifiz bezinden özellikle geceleri ( karanlıkta ) salgılanan bir hormondur. Bu triptofan adı verilen bir aminoasitten elde edilmektedir. Triptofan, vücutta sentezlenemeyen dışardan alınması gereken bir aminoasittir ve seratonin hormonunun sentezlenmesinden de sorumludur. Bu hormon, insan beyninde ( tüm memelilerin beyninde ) salgılanan ve vücudun düzeninin sağlanmasından sorumludur. Bu hormon, kişi ritmini ayarlamaktadır.

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Melatonin nedir? Melatonin hangi besinlerde bulunur? Melatonin eksikliğinde vücutta neler olur?
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