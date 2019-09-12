Uzun Süreli Yolculukların Hastalığı DVT (Derin Ven Trombozu) nedir?

Tedavide Modern ve Geleneksel Yöntemler Mevcut

Doç. Dr. Cem Arıtürk, hastalığın tedavisini şu şekilde anlatıyor: "DVT'nin geleneksel tedavisi, önce cilt altına yapılan enjeksiyonlar halinde uygulanan sonra da hap şeklinde devam edilen kan sulandırıcı ilaçlardır. Bu tedavi, pıhtının yayılımını ve kopup akciğer damarlarına gitmesini engeller ancak pıhtı kitlesini küçültücü etkisi yoktur. Trombolitik tedavinin oluşan pıhtıyı erken dönemde eritmesi nedeniyle PTS gelişimi önlenebilmektedir. Modern tıbbın gelişimi ile yeni yöntemler de kullanılmaya başlamıştır. "Kateter yollu trombolitik tedavi" ile pıhtının içine eritici ilaçların verilmesi veya "Farmako-Mekanik Trombolitik Tedavi" olarak adlandırılan yöntemle, pıhtının ilaç ve kateterler yoluyla parçalanması ya da"Aspirasyon Trombektomi" ile direk motorlu aspirasyon kateterleri ile pıhtının yüksek bir rotasyonel kuvvetle aspire edilmesi mümkün olmaktadır. Bu yeni tedavi yöntemlerinde süre çok önemlidir. DVT oluştuktan sonra süre ilerledikçe pıhtı organize olup sertleşmekte ve yeni tedavi yöntemleri ile tedavi şansı ve başarı olasılığı azalmaktadır. İdeal süre ilk 30 gündür."