Aç karnına asla yapılmaması gereken 4 şey

Aç karnına yapmamanız gereken doğru bildiğimiz ama aslında yanlış olan birçok alışkanlık vardır. Bu alışkanlıkların birçoğu rutinlerimizin bir parçası olmuş olsa da, hatta "zararsız" gibi görünse de, gerçekte zamanla refahımızı etkileyebilir. İşte onlar...

KAHVE İÇMEK

Çok sayıda besin ve fayda içeren enerji verici bir içecek olduğunu inkar edilmese de, açken kahve içmek zararlı bir alışkanlık olabilir. Kahve kafeini alınmış olsa bile, midede asit üretimini arttırır ve yanmaya ve geri akışa neden olabilir. Çay olası bir seçenekse, kahvenizi bir çay ile değiştirmek daha iyi olmanızı sağlayacaktır.

NARENCİYE SUYU İÇMEK

Narenciye meyve suları bol miktarda vitamin, mineral ve vücudumuz için faydalı besinler içerir. Ancak bunları açken tüketmemelisiniz, çünkü özellikle gastrit veya sindirim komplikasyonlarında mide mukozasını tahriş edebilirler. Aç iken narenciye suyu içmek isterseniz, karnınızdaki zararlı etkilerini önlemek için eşit miktarda suyla karıştırın. Bu tür meyve sularını kahvaltı sırasında veya sabahleyin tüketmeye çalışın.

ANTİ-ENFLAMATUAR İLAÇLARI TÜKETMEK

Aç karnına aspirin, asetaminofen ve genel olarak steroid olmayan antienflamatuar ilaçlar gibi ilaçlar almamalısınız. Bunu yapmak ciddi sindirim komplikasyonlarına neden olabilir. İçerdikleri bileşikler, mide zarında dengesizliğe neden olabilir ve ciddi durumlarda mide kanamasına yol açabilirler. Bu tarz ilaçların etkisini azaltmak için sütle içmelisiniz. Hazırda süt bulunmuyorsa, bol su ile alın.

YOĞUN EGZERSİZ

Aç karnına egzersiz yapmak sizin için iyi olmayabilir. Sabah ilk iş olarak egzersiz yapmakla ilgili birçok efsane bulunmakta. Boş bir mideyle egzersiz yapmanın daha fazla kalori yakmasına yardımcı olduğuna inanan bazıları var. Ancak, boş bir midenin yaktığınız kalori sayısını etkilemesi çok düşük bir ihtimal. Aksine, kas kütlesini azaltabilir.