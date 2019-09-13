Aşurenin 5 önemli faydası!

BAĞIRSAK SAĞLIĞINI KORUYOR

Az su tüketimi ve hareketsiz yaşam bağırsak hareketlerini etkilediği için kabızlık sorununa neden olabiliyor. Bu nedenle yüksek lifli gıdalarla beslenmek önemli. Aşurenin içerisinde bulunan kurubaklagillerin lif oranı yüksek olduğu için bağırsak sağlığını koruyor, bağırsak hareketlerini artırarak kabızlık sorununa iyi geliyor. arre içinde bol miktarda bulunan kuru baklagiller sayesinde yüksek lif içeriğine sahiptir. Bu sayede bağırsak hareketlerini artırarak kabızlık sorununa iyi gelir.

KOLESTEROLÜ DÜŞÜRÜYOR

Aşurenin içerdiği fındık, ceviz gibi yağlı tohumlar yüksek miktarda omega 3 içerdiğinden bu sayede kolesterolü düşürüyor, kalp ve damar sağlığını koruyor. Bu nedenle aşure, zengin içeriğinden dolayı kalp hastalarının tercih edeceği sağlıklı bir tatlı ancak günde bir kaseyi aşmamak gerekiyor.

UNUTKANLIK SORUNUNA İYİ GELİYOR

Unutkanlığın bir çok sebebi olmakla birlikte B vitamininden yetersiz beslenmek unutkanlığı artırıyor. Aşurenin içinde yer alan kuruyemişler bol miktarda B, E vitaminleri içerdiğinden, bu vitaminler beyin sağlığını koruyarak, hafızayı güçlendiriyor, unutkanlık problemi için de çözüm olabiliyor.

ANNE SÜTÜNÜ ARTIRIYOR

Aşure içerdiği bitkisel kaynaklı protein sayesinde anne sütünün artmasına yardımcı oluyor, emzirme döneminde oluşan tatlı ihtiyacını da karşılıyor. Doğum yaptıktan üç hafta sonra çok rahatlıkla tüketebilecekleri sağlıklı bir tatlı alternatifi olarak dikkat çekiyor. İlk üç haftalık dönemde ise, içerdiği yoğun kurubaklagillerden dolayı gaz problemine yol açabileceğinden tüketilmemeli.

STRESİ AZALTIYOR

Aşure süslemesinde veya pişirirken içerisine katılan fındık, badem, ceviz gibi kuruyemişler içerdiği vitamin ve mineral sayesinde stres yönetimine katkı sağlıyor. Kuruyemişler aynı zamanda bağışıklık sistemine yardımcı olan E vitamini, çinko ve omega 3 yağ asitleri içeriyor. Özellikle badem protein, lif ve potasyumdan zengin; aynı zamanda stresin olumsuz etkilerini önlemeye yardımcı olabilecek Nacin ve Riboflavin gibi vitaminler de içeriyor.

AŞURE YAPARKEN DİKKAT!

Beslenme ve Diyet Uzmanı Yeşim Özcan "Aşure; içerisindeki kurubaklagiller, kuruyemişler ve kuru meyveler sayesinde yüksek miktarda vitamin, mineral içerir. Aşurenin sağlık için faydalarını artırmak için pişirme yöntemi de önemlidir. Özellikle nohut ve fasulye gibi kurubaklagiller ayrı ayrı haşlanıp haşlama suyu mutlaka dökülmelidir. Böylece kişide gaz ve şişkinlik hissi yaşanmamış olur. Aşure yaparken içerisine fazla şeker koymak yerine, kuru üzüm, incir ve kuru kayısı gibi meyvelerin miktarını artırmanız da daha sağlıklı olacaktır" diyor.