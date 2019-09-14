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yine şaşırttı: Bu kilo aldırmıyor

Açıklamalarıyla her daim şaşırtan 'ın bu açıklaması da dikkat çekti. İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, yağın verdiği hakiki enerjinin uzun süre acıktırmadığını belirterek "Vücudunuzun ve hücrelerinizin ihtiyacı olan enerjiyi sağlıyor. Hakiki köy , köy kilo aldırmaz. Bunu Türkiye'nin kafasına, beynine işlemek mecburiyetindeyiz." dedi.

AA Sağlık Haberleri
Giriş Tarihi: 14.9.2019 12:35 Güncelleme Tarihi: 14.9.2019 12:48
Canan Karatay yine şaşırttı: Bu besin kilo aldırmıyor

SABAH AKŞAM BİR KÜÇÜK FİNCAN

Karatay, yaptığı açıklamada, zeytinyağının insan vücudu için çok faydalı bir olduğunu, insanlara her seferinde "soğuk sıkım tüketin" tavsiyesinde bulunduğunu hatırlattı. Zeytinyağının anne sütü gibi olduğunu aktaran Karatay, kilo aldırmadığını, karaciğer yağını, vücuttaki ağrıları giderdiğini dile getirdi.

Zeytinyağının, mide ülserini tedavi ettiğini, bağırsak florasını düzelttiğini, bağışıklık sistemini güçlendirdiğini aktaran Karatay, özellikle yaşlıların zeytinyağını sabah akşam bir küçük fincan içmesi gerektiğini bildirdi.

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Canan Karatay yine şaşırttı: Bu besin kilo aldırmıyor
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