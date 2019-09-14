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Başdanışmanı Saraçoğlu: “Yerel tohumlarımız bizim milli kaynaklarımızdır"

Başdanışmanı Prof. Dr. , “Yerel tohumlarımız bizim milli kaynaklarımızdır” dedi. Ankara’da basın mensupları ile bir araya gelerek açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, “Tarla kültürünü gençlerimize anlatmak zorundayız. Toprağı pis diye tanıyorlar. Toprak pis değildir. Dünyanın en güçlü arındırıcısı, temizleyicisi topraktır” ifadelerini kullandı.

İHA Sağlık Haberleri
Giriş Tarihi: 14.9.2019 14:18 Güncelleme Tarihi: 14.9.2019 14:29
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saraçoğlu: “Yerel tohumlarımız bizim milli kaynaklarımızdır

"GEÇMİŞ TARİHTEN TOHUMA KARŞI ÇOK GÜÇLÜ BİR SAVAŞ VAR"

Tohumu kaybetmenin beslenme kültürünü kaybetmek olduğunu dile getiren Prof. Dr. Saraçoğlu, "Eğer beslenme kültürünüz değişiyorsa hastalıklar da toplumda kol gezmeye başlıyor. Savaşta ve barışta hep birinci derecede rol oynamıştır. 1100'lü yıllarda Cengizhan olsun, 1200'lü yıllarda Kubilay, 1300'lü yıllarda Timur gittikleri yerlerde ne kadar sebze ve meyve bahçesi varsa, üzüm bağı varsa yakıp yıkıyorlar. Neden? Aç bırakacaksınız ki teslim olsunlar. Timur Gürcüler ile savaşırken şunu gözlemliyor. Mintanların altında asma filizleri bulunuyor askerlerin. Dolayısıyla geçmiş tarihten tohuma karşı çok güçlü bir savaş var. Kontrol altına alma var" dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saraçoğlu: "Yerel tohumlarımız bizim milli kaynaklarımızdır"

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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saraçoğlu: “Yerel tohumlarımız bizim milli kaynaklarımızdır"
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