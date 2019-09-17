13-20 yaş arası çocuklar ihmal edilmeye gelmez

BUGÜN NELER OLDU

Türk psikiyatrisinin yaşayan bilgesi 91 yaşındaki Prof. Dr. Özcan Köknel; hastalıkların tanı ve tedavisinin yanı sıra, toplumsal ruh sağlığı için de önemli çalışmalara imza atan bir isim.Tüm bilgi ve birikimini, Mert İnan'ın yayına hazırladığı 'Bilgenin Aynası' adlı kitabında anlatan Köknel ile annebabaların en sık yaptıkları hataları ilgili konuştuk…Yemek yerken çocuğun önüne tablet koyduğunuzda, o çocuğun yemek yeme becerisi kazanmasını engellemiş olursunuz.Çocukla kaliteli zaman geçirmek, ilgili ve bilgili aile olmak önemli.'Ne yapalım herkes tabletveya cep telefonu kullanıyor'diyerek kolaycılığakaçıyoruz. Dolayısıylaçocuk meşgul olmadanyemek yeme beceresinikazanamıyor.Aileler kolaya kaçmamalı.Çocukların durmaması veya aşırı hareketli olmaları ilgi ve ilişki ihtiyacından kaynaklanır. Annebaba, çocuklarının ilgi ve ilişki ihtiyacını karşılayacak zaman ve konsantrasyonu ortaya koyduğunda, evlatlarının ekran peşinde olmayacağını göreceklerdir.3 yaş üzeri çocuklar için de aileleri uyarmalıyız. Günde bir saatten fazla ekrana bakmayı, bu yaşın üzerindeki çocuklara önermiyoruz.En riskli yaşlar, 13-20 arasıdönemdir. İşte bu yüzden 13-20yaş arası, gençlerin elden geldiğikadar kendilerini geliştireceği,spor, müzik gibi alanlara yönlendirilmesigereken dilim. Madde,sigara, alkol bağımlılığı genelliklebu yaşlarda ortaya çıkar.Boş zamanlarını alışverişmerkezlerinde veya sosyal medyadageçirenler kendisini geliştireceksosyal aktivitelerdebulunmaktan kaçınıyor.Aile ve toplumungençliği koruyacak yaklaşımsergilemesi çokönemli. Eğer evlenipçoluk çocuksahibi olmuşsanız,hiç kusurabakmayın çocuğunuzumutlu etmek zorundasınız. Maddebağımlılarının büyük kısmı, çocukluğunumutsuz geçirmiş bireyler. Öyle ailelerbiliyorum ki, çocuğunun o akşamevde olup olmadığından habersiz. Birmadde bağımlısı gencin babasına 'Çocuğunuzakşam eve geldi mi?' diye sorduğumda'Farkında değilim, altı çocuğumvar' cevabını vermişti. Böyle bir ortamdayetişen çocuk sağlıklı olabilir mi?Her anne-baba, çocuğunun dünyayagelişi itibariyle, o ailenin bireyi olduğunubilmeli. Aileler; çocuklarının duygularına,düşüncelerine ve yaşına uygunbiçimde davranmakla yükümlüdür. Eğerçocuğunuzda kalıtsal herhangi bir fizikselve ruhsal sorun yoksa, yaptığı herdavranış aslında sizin yansımanızdır.İletişim ve ilişkilerde dengeyi kurmakçok önemli. Engellemeler; çocuğuniçinde öfke, kızgınlık yaratırken mutsuzolmasına yol açar. Aileler, çocuklarınınkarşı çıkışlarında onları aşağılayacak,bedensel, ruhsal ve toplumsal kimliğiniörseleyecek söylemlerden uzak durmalı.Çocuğa, 'salaksın, serserisin' diyerek aşağılamak onun bedensel, ruhsal ve toplumsal kimliğine karşı işlenen bir cinayettir.Çocuğunuzu örselediğiniz oranda şiddete meyilli hale getirirsiniz.