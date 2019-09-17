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13-20 yaş arası çocuklar ihmal edilmeye gelmez

Madde bağımlılığına eğilim, 13-20 yaş arasında artıyor. Bu dönemde ailelerin, çocukların duygularına ve yaşlarına uygun biçimde davranması gerekiyor. Çocuklarınızla kaliteli vakit geçirmeli, sohbet etmeli ve onlara sevginizi içten bir şekilde hissettirmelisiniz

DİDEM SEYMEN
DİDEM SEYMEN Sağlık Haberleri
Giriş Tarihi: 17.9.2019
13-20 yaş arası çocuklar ihmal edilmeye gelmez
Türk psikiyatrisinin yaşayan bilgesi 91 yaşındaki Prof. Dr. Özcan Köknel; hastalıkların tanı ve tedavisinin yanı sıra, toplumsal ruh sağlığı için de önemli çalışmalara imza atan bir isim.
Tüm bilgi ve birikimini, Mert İnan'ın yayına hazırladığı 'Bilgenin Aynası' adlı kitabında anlatan Köknel ile annebabaların en sık yaptıkları hataları ilgili konuştuk…
Yemek yerken çocuğun önüne tablet koyduğunuzda, o çocuğun yemek yeme becerisi kazanmasını engellemiş olursunuz.
Çocukla kaliteli zaman geçirmek, ilgili ve bilgili aile olmak önemli.

KOLAYA KAÇILMAMALI
'Ne yapalım herkes tablet veya cep telefonu kullanıyor' diyerek kolaycılığa kaçıyoruz. Dolayısıyla çocuk meşgul olmadan yemek yeme beceresini kazanamıyor.
Aileler kolaya kaçmamalı.
Çocukların durmaması veya aşırı hareketli olmaları ilgi ve ilişki ihtiyacından kaynaklanır. Annebaba, çocuklarının ilgi ve ilişki ihtiyacını karşılayacak zaman ve konsantrasyonu ortaya koyduğunda, evlatlarının ekran peşinde olmayacağını göreceklerdir.
3 yaş üzeri çocuklar için de aileleri uyarmalıyız. Günde bir saatten fazla ekrana bakmayı, bu yaşın üzerindeki çocuklara önermiyoruz.

MUTLU ETMEK ZORUNDASINIZ
En riskli yaşlar, 13-20 arası dönemdir. İşte bu yüzden 13-20 yaş arası, gençlerin elden geldiği kadar kendilerini geliştireceği, spor, müzik gibi alanlara yönlendirilmesi gereken dilim. Madde, sigara, alkol bağımlılığı genellikle bu yaşlarda ortaya çıkar.
Boş zamanlarını alışveriş merkezlerinde veya sosyal medyada geçirenler kendisini geliştirecek sosyal aktivitelerde bulunmaktan kaçınıyor.
Aile ve toplumun gençliği koruyacak yaklaşım sergilemesi çok önemli. Eğer evlenip çoluk çocuk sahibi olmuşsanız, hiç kusura bakmayın çocuğunuzu mutlu etmek zorundasınız. Madde bağımlılarının büyük kısmı, çocukluğunu mutsuz geçirmiş bireyler. Öyle aileler biliyorum ki, çocuğunun o akşam evde olup olmadığından habersiz. Bir madde bağımlısı gencin babasına 'Çocuğunuz akşam eve geldi mi?' diye sorduğumda 'Farkında değilim, altı çocuğum var' cevabını vermişti. Böyle bir ortamda yetişen çocuk sağlıklı olabilir mi?
Her anne-baba, çocuğunun dünyaya gelişi itibariyle, o ailenin bireyi olduğunu bilmeli. Aileler; çocuklarının duygularına, düşüncelerine ve yaşına uygun biçimde davranmakla yükümlüdür. Eğer çocuğunuzda kalıtsal herhangi bir fiziksel ve ruhsal sorun yoksa, yaptığı her davranış aslında sizin yansımanızdır.

ŞİDDETE EĞİLİMLİ HALE GELİR
İletişim ve ilişkilerde dengeyi kurmak çok önemli. Engellemeler; çocuğun içinde öfke, kızgınlık yaratırken mutsuz olmasına yol açar. Aileler, çocuklarının karşı çıkışlarında onları aşağılayacak, bedensel, ruhsal ve toplumsal kimliğini örseleyecek söylemlerden uzak durmalı.
Çocuğa, 'salaksın, serserisin' diyerek aşağılamak onun bedensel, ruhsal ve toplumsal kimliğine karşı işlenen bir cinayettir.
Çocuğunuzu örselediğiniz oranda şiddete meyilli hale getirirsiniz.

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