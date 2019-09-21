Papatya çayının faydaları nelerdir? Papatya çayı nasıl yapılır?

Papatya, Papatyagiller ailesinin bir üyesidir. 10-60 cm boylarında, nisan ve eylül aylarında ortaları sarı, kenarları beyaz çiçekler açan güzel kokulu, yeşil çayırlarda yetişen otsu bitkilerdir. Türkçe'de "mayıs papatyası, adi papatya, papatça, babuneç, babunç, akbaba, akbulaç" olarak bilinir. Papatyanın içerisinde uçucu yağlar ve fenolik bileşikler yer alır. Bitkisel tedavi yöntemi olarak kullanılır. En bilinen faydası, sakinleştirici etkisidir.

PAPATYA ÇAYININ FAYDALARI

Papatya çayının diğer faydaları şu şekildedir.

Mide-bağırsak sistemi spazmları, gaz, hazımsızlık, şişkinlik sıkıntılarına iyi gelir.

Uyku bozuklukları tedavisine yardımcı olur. Yatmadan 30 dakika önce içilen bir fincan papatya çayı uyumayı kolaylaştırır.

İltihap gidericidir.

Adet (regl) döneminde krampları hafifletmeye yardımcıdır.

Farenjit, bademcik iltihabı, ağız ve boğaz iltihaplarında gargara olarak kullanılabilir.

Diş ağrılarının hafiflemesine yardımcı olur.

Deri döküntülerinde dıştan kompres veya papatya suyuyla yıkanarak kullanılabilir.

Yara iyileştirici etkiye sahiptir.

İdrar söktürücüdür ve ödemi önler.

Bebeklerin rahat uyumasına yardımcı olur. Ilık olarak verilen papatya çayı bebekte gazın rahatlamasını sağlar. Emziren anneler de günde 1-2 fincan tüketebilir.

Tüm bitkilerde olduğu gibi fazlası zararlı olabilir. Günde 4 fincandan fazlası önerilmez. Özellikle açık kurutulmuş papatya alınacaksa güvenli bir aktardan temin etmek oldukça önemlidir. Doğru kurutma yöntemiyle kurutulduğundan ve saklama koşullarının güvenli olduğundan emin olunmalıdır.

PAPATYA ÇAYI HAZIRLANIŞI

Hazırlanışı: Çay olarak kullanımında 1 bardak kaynatılmış içme suyu içine 1 tatlı kaşığı papatya çiçeği ekleyin. Ağzını kapatarak 5-10 dakika demlenmeye bırakın. Günde 2-3 defa tüketilebilir. Suda bitkiyle beraber kaynatmayınız.