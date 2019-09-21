Papatya çayının faydaları nelerdir? Papatya çayı nasıl yapılır?

Papatya, Papatyagiller ailesinin bir üyesidir. 10-60 cm boylarında, nisan ve eylül aylarında ortaları sarı, kenarları beyaz çiçekler açan güzel kokulu, yeşil çayırlarda yetişen otsu bitkilerdir. Türkçe'de "mayıs papatyası, adi papatya, papatça, babuneç, babunç, akbaba, akbulaç" olarak bilinir. Papatyanın içerisinde uçucu yağlar ve fenolik bileşikler yer alır. Bitkisel tedavi yöntemi olarak kullanılır. En bilinen faydası, sakinleştirici etkisidir.
PAPATYA ÇAYININ FAYDALARI
Papatya çayının diğer faydaları şu şekildedir.
Tüm bitkilerde olduğu gibi fazlası zararlı olabilir. Günde 4 fincandan fazlası önerilmez. Özellikle açık kurutulmuş papatya alınacaksa güvenli bir aktardan temin etmek oldukça önemlidir. Doğru kurutma yöntemiyle kurutulduğundan ve saklama koşullarının güvenli olduğundan emin olunmalıdır.
PAPATYA ÇAYI HAZIRLANIŞI
Hazırlanışı: Çay olarak kullanımında 1 bardak kaynatılmış içme suyu içine 1 tatlı kaşığı papatya çiçeği ekleyin. Ağzını kapatarak 5-10 dakika demlenmeye bırakın. Günde 2-3 defa tüketilebilir. Suda bitkiyle beraber kaynatmayınız.