Elma çayı nasıl yapılır? Elma çayının faydaları nelerdir ve neye iyi gelir?

Elma, ülkemiz insanının mevsim ayırt etmeksizin tükettiği öncü meyvelerden birisidir. Çeşitli tüketim şekilleri olan elma, gerek kabukları kurutularak gerekse çay halinde mideye indirilir. Bu bağlamda, uzmanlar tarafından da belirli aralıklarda elma çayının tüketilmesi önerilir. Elma çayının yapılışı belirli aşamaları içermekle beraber; insan sağlığı üzerindeki faydaları oldukça fazladır.

ELMA ÇAYI NASIL YAPILIR?

Elma çayının yapılışı ve tarifi, bu meyveyi sıvı hâlde tüketmek isteyen vatandaşlar tarafından en çok araştırılan konuların başında yer almaktadır. Peki, elma çayı nasıl yapılır?

MALZEMELER

1 ADET ELMA

2 SU BARDAĞI SU

1 ADET ÇUBUK TARÇIN

3-4 ADET KARANFİL

YAPILIŞI VE TARİFİ

YAPILIŞI VE TARİFİ

Taze elma çayı demlemek için öncelikle elmaları bol su ile güzelce yıkayın.

Daha sonra yıkadığınız elmaların kabuklarını soyun.

Kabukları soyulan elmanın çekirdeklerini çıkartarak ince ince dilimleyin.

Hem elma kabuklarını hem de dilimlediğiniz elmaları 2 su bardağı su ile demliğe koyun.

Demliği orta ateşte kaynatarak altını kapatın ve 10 dakika demlemeye bırakın.

Çayınız ılıyınca süzerek tüketimini gerçekleştirin.

İçiminize lezzet katmak için karanfil karanfil ya da tarçın da ekleyebilirsiniz.

ELMA ÇAYININ FAYDALARI NELERDİR VE NEYE İYİ GELİR?

Elma çayı sindirimi düzenleyerek hazımsızlık ve kabızlık gibi sindirim problemlerine iyi gelir.

Bağırsak parazitlerini temizler, böylece bağırsaklarda zararlı maddelerin dışa atılmasını kolaylaştırır.

İçerdiği vitamin ve mineraller sayesinde kan şekerinin dengelenmesini sağlar.

Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Göz sağlığı açısından oldukça önem arz eder.

Balgam söktürücü özelliği vardır. Şiddetli öksürüğe iyi gelir.

Kalp damar sağlığına fayda sağlar.