Kişnişin faydaları nelerdir? İşte kişnişin inanılmaz faydaları…

Coriandrum sativum yaprakları kişniş olarak adlandırılır. Bu bitki ayrıca Çin maydanozu olarak da bilinir. Birçok insan çorba, salata gibi yemeklerde ve Hint, Orta Doğu ve köri ve masala gibi Asya yemeklerinde kişniş kullanır. Kişniş yaprakları genellikle bütün olarak kullanılır, tohumları ise kurutulmuş veya öğütülmüş olarak kullanılır. Peki, birçok yemekte kullanılan kişnişin faydaları nelerdir? İşte mucize bitki kişnişin sağlığa inanılmaz faydaları…

Kişniş, kan şekerini düşürmeye yardımcı olabilir. Yüksek kan şekeri, tip 2 diyabet için risk faktörüdür.

Kişniş tohumu, özü ve kişniş yağları kan şekerinin düşürülmesine yardımcı olabilir. Aslında, kan şekeri düşük olan veya diyabet ilacı alan insanlar kişnişe dikkat etmelidir, çünkü kan şekerini düşürmede çok etkilidir.

Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar, kişniş tohumlarının kandaki şekeri uzaklaştırmaya yardımcı olan enzim aktivitesini teşvik ederek kan şekerini azalttığını gösteriyor.

İmmün artırıcı antioksidanlar bakımından zengin bir bitki olan kişniş, serbest radikallerin neden olduğu hücresel hasarı önleyen birkaç antioksidan sunar. Kişniş antioksidanlarının vücudunuzdaki iltihapla mücadele ettiği gösterilmiştir.

Bu bileşikler, tüp ve hayvan çalışmalarına göre, antikanser, immün arttırıcı ve nöroprotektif etkilere sahip olabilen terpinen, kersetin ve tokoferolleri içerir.

Kişniş, kalp sağlığına faydalıdır. Bazı hayvan ve tüp çalışmaları, kişnişin yüksek tansiyon ve LDL (kötü) kolesterol düzeyleri gibi kalp hastalığı risk faktörlerini azaltabileceğini göstermektedir. Kişniş özü bir idrar söktürücü gibi davranıyor ve vücudunuzun fazla sodyum ve suyu atmasına yardımcı oluyor. Bu da kan basıncınızı düşürebilir.

Beyin sağlığı için kişniş oldukça önemlidir. Parkinson, Alzheimer ve multipl skleroz gibi birçok beyin rahatsızlığı iltihaplanma ile ilişkilidir. Kişnişin iltihap önleyici özellikleri bu hastalıklara karşı koruma sağlayabilir.

Kobay üzerinde yapılan bir çalışmada kişniş ekstresinin, muhtemelen antioksidan özelliklerinden dolayı ilaca bağlı nöbetler sonrasında sinir hücresi hasarına karşı koruduğunu tespit etti.

Kişniş tohumlarından elde edilen yağ, sağlıklı sindirimi hızlandırabilir ve teşvik edebilir.

İrritabl barsak sendromu (IBS) olan 32 kişiden 8 haftalık bir çalışmada, günde üç kez alınan kişniş içeren bitkisel ilaçların 30 damlalarının, plasebo grubuyla karşılaştırıldığında, karın ağrısı, şişkinlik ve rahatsızlığı önemli ölçüde azalttığı tespit edildi.