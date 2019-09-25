Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Sağlık Haberleri > Göz çevresindeki yağ bezelerine dikkat !

çevresindeki yağ bezelerine dikkat !

Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Hakan Yüzer göz çevresindeki yağ bezeleri hakkında bilgi verdi. Yağ bezelerinin büyümesi sonucu kişiyi ruhen olumsuz etkileyebileceğini de ekledi. Yağ bezelerinin oluşmaması için uzak durmamız gereken yiyecekler hakkında uyardı.Uykusuzluğun yağ bezelerinin oluşumuna büyük bir etkisi var...

Giriş Tarihi: 25.9.2019 17:16 Güncelleme Tarihi: 25.9.2019 17:40
Göz çevresindeki yağ bezelerine dikkat !

Göz kapağında ve çevresinde oluşan yağ bezelerinin görmeyi olumsuz etkileyecek bir durum olmasa da büyüdükçe kişide kötü bir görüntü oluşturuyor.Bu durumda psikolojiyi olumsuz etkiliyor.

Yağ bezeleri göz kapağı ve göz altı dahil vücudun herhangi bir bölgesinde yağ dokusundan oluşan iyi huylu kitlelerdir.Bu yağ bezeleri çoğunlukla herhangi bir ciddi sağlık sorununa neden olmaz.

Vücutta yağ bezesi oluşumunun nedeni tam olarak bilinmese de etkileyen faktörler vardır bunlar;yüksek kolestrol,kıl kökü iltihabı,genetik geçiş,metabolik hastalıklar,kötü beslenme,yağlı yiyecekler,gün içerisinde hareketsiz durmak gibi...

Göz ve çevresinde oluşan yağ bezelerinin çıkmasının nedeni bölgedeki damarların yağlanmasından da kaynaklanabilir. Bu yağlanmanın kesin nedeni göz doktorunun muayenesi ve tetkikler sonrası ortaya çıkar.

Gözaltı bölgesindeki yağ bezelerinin geçmesi için öncelikle kolesterolü artıracak gıdalar tüketilmemelidir. Bu gıdalar arasında et, siyah çay, kahve, nescafe, peynir v.b. gıdalardan uzak durmalısınız.

Uzak durulması gereken gıdaların dışında stresten de uzak olunmalıdır. Uykusuzluk, yorgunluk, üzüntü, ağlamak gibi durumlar göz altı yağlarının artmasına sebep olabilir
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Göz çevresindeki yağ bezelerine dikkat !
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN