Ağız ve diş bakımı nasıl yapılır?

Birçok kişi dişlerini gelişi güzel ve yanlış fırçaladığı için ağzı ve diş problemleri yaşamaktadır. Ağız ve diş bakımında ilk yapılması gereken doğru fırçanın seçilmesidir. Diş etlerinin de zarar görmeyeceği şekilde dişler fırçalanmalıdır. Sadece diş fırçası seçimi değil diş macunu da önemli bir rol oynar.

Ağız bakımı nasıl yapılmalıdır?

Diş macunu dışında piyasada diş pastaları da bulunmaktadır. Bunların aşındırıcıları çok büyük olduğu için günlük kullanımda tavsiye edilmez. Ayda bir iki kez kullanılabilir. Ayrıca karbonatta halk arasında tercih edilebilir. Karbonatta da aşındırıcılar büyüktür ve diş minesine büyük ölçüde zarar verebilir. Bu yüzden günlük kullanımda tercih edilmemesi gerekir. Diş macunu kullanımı günlük ağız ve diş bakımının esas parçası olmalıdır.



Dişler nasıl fırçalanmalı?



Diş fırçası ıslatılmadan biraz macun sıkılır. Ardından 45 derecelik açıyla dişetinden dişe doğru dairesel hareketlerle dişler ön yüzlerinden fırçalanmaya başlanır. Ön dişlerden arka dişlere doğru bütün dişler fırçalanır. Aynı şekilde dişlerin arka yüzleri de fırçalanır. Ön dişlerin arka yüzleri fırça dikine tutularak temizlenir. Son olarak da dişlerin çiğneyici yüzleri de ileri geri hareketlerle temizlenir.



Sert diş fırçası tercih edilmeli

Diş fırçalarken etkili bir şekilde yapılması için sert fırça tercih edilmelidir. Ayrıca fırçalamaya başlamadan önce fırçanın ıslatılmaması gerekmektedir. Ağızdaki tükürük miktarı macunun köpürmesi için yeterli olacaktır. Fırçalama işlemi kesinlikle sağdan sola yatay yönde olmamalı. Yatay fırçalama diş minesini aşındırır, hassasiyeti arttırır, dişlerde renk değişikliği yapar, dişetlerinin çekilmesine sebep olur.

Fırçanın ulaşamadığı yerler için diş ipi kullanılabilir

BUGÜN NELER OLDU

Fırçalama işleminden sonra diş fırçasının ulaşamadığı ara yüzler diş ipleriyle tek tek temizlenir. Diş ipi kullanırken ip dişle teması kesilmeden "C " çizerek dişetiyle diş arasına yerleştirilir. Bu işlem sırasında diş etlerine zarar vermemek için özen gösterilmelidir.