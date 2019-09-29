Ayak ağrısının nedenleri nelerdir?

Vücut ağırlığına bağlı olarak ayak ağrıları yaşanması çok olası bir durumdur. Gün içerisinde gereğinden fazla ayakta durmak, uzun süre yürümek, rahatsız ayakkabı seçimi gibi birçok nedenden dolayı ayak ağrıları yaşanabilmektedir. Günlük yaşamı zorlaştıran ayak ağrılarının bu sebepler dışında başka sebepleri de olabilir.

NASIR OLUŞUMU AYAK AĞRISINA NEDEN OLUR

Ayaklarda baskı veya sürtünmeyle oluşan nasır yaraları ayak ağrısına neden olmaktadır. Ayağın birçok yerinde oluşabilen bu sert yapılı yaralar hareket ettikçe ağrılara neden olabilmektedir. Genellikle topuk veya parmak kısımlarında ortaya çıkan nasırlar mutlaka tedavi edilmelidir.

AYAĞI SIKMAYAN AYAKKABILAR TERCİH EDİLMELİ

Ayağı sıkmayan ayakkabılar ağrı oluşumunu önleyecektir. Nasırın geçmesi içinse nasıra yol açan sürtünme ya da baskı nedeninin ortadan kaldırılması gerekir.

KEMİK ZEDELENMESİ AYAK AĞRILARINA NEDEN OLABİLİR

Topuk dikeni veya kemik zedelenmeleri en sık görülen ayak ağrısı nedenlerindendir. Bunun yanında yanlış yapılan egzersizler, yüksek darbe sporları, fazla kilolar ve kötü ayakkabı seçimi bu sorunlara yol açmaktadır.

KİREÇLENME VARSA MUTLAKA TEDAVİ EDİLMELİ

Ayak ağrısının bir başka nedeni ise kireçlenmedir. Bunun yanı sıra gut hastalığı ise ürik asidin vücutta kristal şeklinde birikmesi sonucu oluşur. Gut genellikle ayak başparmağı etkiler.

DÜZTABANLIK VEYA TABAN DÜŞÜKLÜĞÜ AĞRILARA NEDEN OLUR

Düztabanlıkta ayak kavisi düzleşir, ayak çukuru çöker. Düztabanlık ilerledikçe ayak deforme olur. Tüm bu süreç ayak ağrısına da yol açar. Tabanlıklar ağrıyı hafifletebilir ancak ilerlemiş düztabanlığı tedavi edemez. Eğer erken teşhis şansı kaçırılmışsa, tedavi için ameliyat gerekebilmektedir.

TOPUKLU AYAKKABILAR

Pek çok kadın için yüksek topuklu ayakkabılar şıklığın vazgeçilmez bir parçasıdır. Hatta topuklu ayakkabıları ile sanki spor ayakkabı giyiyormuş kadar kolay hareket edenler olabilir. Ancak ne kadar alışılsa da, topuklu ayakkabıların ayağa ekstra yük bindirdiği bir gerçektir ve bu herkes için geçerlidir. Bir de bu yüksek topuklular sivri ve dar burunluysa sorunlar çoğalır. Ayakkabı topuğu 5 santimi geçtiği takdirde artık ayak zorlanacak demektir. Ayak ve baldır kaslarında kısalma, ayak şekil bozuklukları, nasır, ayak ağrısı ve hatta diz ve bel ağrıları görülebilir.