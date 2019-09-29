Kalp çarpıntısı neden olur? İşte kalp çarpıntısının nedenleri...

Kalbin sağlıklı bir insanda 60-100 kez arasında attığını ve bu durumun kişinin efor durumuna göre değiştiğini anlatan Alyan, "Kalpte ani hızlanmalar ve yavaşlamalar oluyorsa, kalp yerinden çıkacakmış gibi hissediliyorsa ve kişi bu süreçte kendini rahatsız hissediyorsa 'kalp ritim bozukluğu' denilen 'aritmi' üzerinde durulabilir. Kişi koşarken, heyecanlanırken, duygusal travma yaşarken veya stres altındayken kalp atışları normal olarak hızlanır. Ancak hiçbir sebep yokken aniden kalp atışının hızlandığı hissediliyorsa, mutlaka uzman görüşü alınmalıdır" dedi.