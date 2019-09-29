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neden olur? İşte kalp çarpıntısının nedenleri...

Günlük hayatta en sık karşılaştığımız problemlerden biri kalp çarpıntısıdır. Kardiyolog Doç. Dr. Ömer Alyan, kalp atışlarının rahatsız edici şekilde hissedilmesinin “çarpıntı” olarak kabul edildiğini belirterek, bunun genellikle basit nedenlerden kaynaklanıyor olsa da göğüs ağrısı, nefes darlığı ya da bayılma durumu eşlik ettiğinde önemli bir hastalığın göstergesi olabileceğini vurguladı. Doç. Dr. Ömer Alyan, kalp çarpıntısını tetikleyen nedenler hakkında bilgi verdi. İşte ' neden olur?' sorusunun yanıtı ve kalp çarpıntısı ile ilgili tüm merak edilenler...

İHA Sağlık Haberleri
Giriş Tarihi: 29.9.2019 16:00 Güncelleme Tarihi: 29.9.2019 17:02
Kalp çarpıntısı neden olur? İşte kalp çarpıntısının nedenleri...

Kalbin sağlıklı bir insanda 60-100 kez arasında attığını ve bu durumun kişinin efor durumuna göre değiştiğini anlatan Alyan, "Kalpte ani hızlanmalar ve yavaşlamalar oluyorsa, kalp yerinden çıkacakmış gibi hissediliyorsa ve kişi bu süreçte kendini rahatsız hissediyorsa 'kalp ritim bozukluğu' denilen 'aritmi' üzerinde durulabilir. Kişi koşarken, heyecanlanırken, duygusal travma yaşarken veya stres altındayken kalp atışları normal olarak hızlanır. Ancak hiçbir sebep yokken aniden kalp atışının hızlandığı hissediliyorsa, mutlaka uzman görüşü alınmalıdır" dedi.

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Kalp çarpıntısı neden olur? İşte kalp çarpıntısının nedenleri...
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