Meme kanseri yaşı 17’ye düştü

BUGÜN NELER OLDU

Meme kanseri, dünyada olduğu gibi Türkiye'de de kadınlarda görülen her dört kanserden birini oluşturuyor. Her 8 kadından 1'ine meme kanseri tanısı konuyor. Gelişmiş ülkelerde alınan önlemlerle meme kanseri sıklığı azaldı. Türkiye'de meme kanseri son 25 yılda 3 katına yakın bir oranda arttı. Her yıl yaklaşık 25 bin kadına meme kanseri tanısı konan ülkemize dair bir diğer gerçek de Batılı ülkelere kıyasla meme kanseri görülme yaşının düşük olması. Meme Sağlığı Derneği (MEMEDER) Kurucusu ve Onursal Başkanı Prof. Dr. Vahit Özmen, Türkiye'de meme kanseri görülme yaşının 17'lere düştüğünü söyleyerek "Amerika'da meme kanseri tanısı alan hastaların yüzde 25'i 50 yaş altında, 40 yaşın altında tanı konanların oranı ise yüzde 5'ten az. Türkiye'de ise oranlar hayli yüksek. Meme kanseri tanısı alanların yüzde 50'si 50 yaş altında, yüzde 20'si 40 yaş altında. Bu çok ciddi bir oran. En genç hastamız 17 yaşında" dedi.Özmen, genç yaşta görülen meme kanserinin, ileri yaşa oranla daha hızlı seyredip, daha sık tekrarladığını da belirterek "Bu durumda erken tanı, özellikle genç yaşta daha da önemli bir hale geliyor. MEMEDER olarak sadece 40 yaş üstü değil, tüm kadınlarımızı düzenli meme kontrolüne davet ediyoruz. Çünkü erken tanı meme kanserinde hayat kurtarıyor" diye konuştu.