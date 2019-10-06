Polenin faydaları nelerdir? İşte arı poleninin sağladığı faydalar ve yararları

Polen, çok eski zamanlardan bu yana tüketilen bir besin maddesidir. Arı poleni olarak da adlandırılan polen, içerdikleri ile vücut için zengin bir takviye olmakla beraber; birçok fayda sağlar. Öyle ki, polenin faydaları da saymakla bitmeyecek kadar uzundur. Yapılan birçok araştırma ile polenin yararları bilimsel olarak ortaya konulurken vücut için direnç sağladığı da kanıtlanmıştır. Tam bu noktada, sizler için hazırladığımız haberimizden polenin faydaları hakkında bilgi edinebilir; insan sağlığı açısından getirdiği yararları öğrenebilirsiniz.

POLEN NEDİR?

Polen, bitkilerin üreme organlarının başlıklarında bulunan üreme hücreleridir. Arılar tarafından polen, yavru beslemesinde ve arı sütü salgılayan genç işçi arıların beslenmesinde yüksek miktarda kullanılır. Arıların beslenmesinde protein kaynağı olarak önem taşıyan polen, bileşimindeki yağlar, karbonhidratlar, lifler, mineraller, amino asitler, fenolik bileşikler ve vitaminler nedeniyle değerli bir besin maddesidir.

POLENİN İÇERDİKLERİ

Polen, yapısal olarak çok zengin madde olmakla beraber; içerdikleri ile de oldukça öne çıkar.

Polenin yapısında bulunan şu şekildedir;

Protein

Karbonhidrat

Lif

Çeşitli yağlar

Niasin (B3)

Piridoksin (B6)

Tiamin (B1)

Riboflavin (B2)

Pantotenik asit (B5)

Folik asit, Biotin (H)

Tokoferol (E)

Askorbik asit (C)

Beta karoten

Potasyum (K)

Kalsiyum (Ca)

Magnezyum (Mg)

Çinko (Zn)

Demir (Fe)

Bakır (Cu)

Manganez (Mn)

Fosfor(P)

Fenolik maddeler

Aminoasitler

Yağ asitleri

Organik asitler

POLENİN FAYDALARI NELERDİR?

İyi bir antioksidan kaynağıdır. Yapısında bulunan antioksidan özelliği ile vücudun yenilenmesi ve diri kalmasına yarar sağlar.

Cildi korur. İçerdiği aminoasitler ile vitaminler sayesinde cildi koruyarak hücrelerin yenilenmesine katkıda bulunur.

Kalp ve damar sağlığına iyi gelir. Arı poleni, içinde bulunanlar ile kanın pıhtılaşması, kalp krizi ile inme gibi tehlikelerin oluşmasına önceden engel olur. Kandaki alyuvar sayısının artmasını sağlar.

Sindirim sistemini korur. Oldukça zengin bir enzim kaynağı olan arı poleni, sindirim sisteminin sağlıklı olmasını sağlar.

Enerji verir. İyi bir doğal enerji kaynağı olduğundan dolayı; sporcular başta olmak üzere doping ihtiyacı duyan kişiler tarafından sıklıkla tüketilir.

Bağışıklığı güçlendirir. Arı poleninin barındırdığı antibiyotik özelliği, bağışıklık sisteminin mikroplardan arınmasına olanak tanır.

İshale iyi gelir. İshal problemi ile karşılaşan vatandaşların, yarım kaşığı olarak sebze ya da meyve ile arı poleni tüketmesi tavsiye edilir. Zira, polen, ishale iyi gelmekle beraber; iyileşmesini de sağlar.

İştahı açar. Polenin faydalarından birisi de iştah açıcı özelliğidir. Zengin mineral ve vitamin yapısı ile iştahsızlığa iyi gelir.

Prostat önler. Prostat sorunu ile karşılaşan erkekler için oldukça faydalıdır. Bunun akabinde, olası durumlarda ileride prostat kanserine yakalanma tehlikesini de en az seviyeye indirger. Sık sık idrara çıkmayı önler.

POLEN NASIL TÜKETİLMELİDİR?

Polenin tüketimi aşırıya kaçılmadan yapılmalıdır. Zira, fazla polen tüketimi neticesinde istenmeyen çeşitli problemlerle karşı karşıya kalınabilir. Bu doğrultuda, polenin ideal tüketimi, yarım tatlı kaşığı olarak meyve ya da sebze ile tavsiye edilmektedir.