Sevilen lezzet makarna

MAKARNA VE SAĞLIK:

Düşünüldüğünün aksine makarna şişmanlatıcı değildir. Kalori ve yağ oranı çok düşük olan makarnada, vücut için gereken tüm vitamin ve mineraller bulunur. Makarna aynı zamanda protein ve vitamin deposudur. Makarnada A, B1, B2 vitaminleri, fosfor, kalsiyum, demir, potasyum ve çinko da bulunur.

NASIL ÜRETİLİR:

Makarna, İtalya, Kanada ve Türkiye'de yetiştirilen ekmeklik buğdaydan daha koyu renkli ve protein açısından çok zengin bir buğday olan durum buğdayından üretilir. Üretim sırasında buğday irmik haline getirilir, daha sonra suyla karıştırılıp şekillendirilir.

Hazır makarna pişirirken:

✔ Makarnayı derin, yüksek ve ısıyı her yere eşit dağıtacak bir metalden yapılmış tencerede ve bol suda haşlayın.

✔ Tuz makarnanın tadını ortaya çıkaracağından, haşlama suyuna tuz eklemeyi ihmal etmeyin.

✔ Paketin üzerindeki pişirme sürelerini dikkate alın. Suyu kaynatıp makarnayı ekleyin ve yeniden kaynamaya başladığı andan itibaren süre tutmaya başlayın.

✔ Pişirme sırasında makarnanın tencereye ve birbirine yapışmasını önlemek için ara sıra karıştırın.

✔ Bol suda ve ara sıra karıştırarak haşladığınız makarnaya yağ koymaya gerek yoktur. Biraz bekletmek gerekirse, yapışmalarını engellemek için yağ ekleyebilirsiniz.

✔ Pişirme sırasında makarnanın suyuna demet halinde taze baharat ve arzunuza göre kuru baharat ekleyebilirsiniz.

✔ Farklı bir lezzet için makarnayı et veya tavuk suyunda da haşlayabilirsiniz.

✔ Makarna süzmek için ince delikli süzgeçleri tercih edin. Çünkü geniş delikli süzgeçler suyun bir anda akmasına neden olduklarından, makarna birbirine yapışabilir.

✔ Makarnayı pişirir pişirmez bekletmeden süzün.

✔ Süzdüğünüz makarnanın kayganlığını yitirmeyecek kadar nemli kalması püf na özen gösterin. Bu şekilde ekleyeceğiniz sos makarnaya daha iyi karışır.

✔ Makarnayı pişirir pişirmez süzgeçte bekletmeden sosla karıştırın.

✔ Sosu makarnaya karıştırmak için geniş ve derin bir kap tercih edin.

✔ Sos hazırladığınız kabın büyüklüğü uygunsa karıştırma işlemi için aynı kabı kullanabilirsiniz.

✔ Makarnaya sos eklerken tüm makarnanın sosa bulanmasını sağlayın. Ancak makarna sosun içinde de kaybolmasın.

Açma makarna yaparken:

★ Hamur hazırlamak için durum buğdayı unu ve köy yumurtasını tercih edin.

★ Makarna hamuruna tuz eklemeyin.

★ Yoğurduğunuz hamurun üzerine nemli bir bez örterek en az yarım saat dinlendirin. Daha sonra şekillendirin.

★ Hamuru makarna makinesinden geçirirken arada bir üzerine durum buğdayı unu serpmeyi unutmayın.

★ Makarna makinesinin her farklı ayarından geçirme işlemi sonunda hamurunuz elastik bir yapıda olmalı. Eğer herhangi bir ayardan geçirdiğinizde hamur yeterli elastikliğe gelmezse, yeniden aynı kalınlık ayarından geçirin.

★ Keserek şekillendireceğiniz makarnaların kesme işlemi sırasında hamurunun ezilmemesi için bıçağınızın çok keskin olmasına dikkat edin.

★ Şekillendirdiğiniz makarnayı bekletecekseniz üzerine mutlaka nemli bir bez örtün.

★ Hazırladığınız makarnaları derin dondurucuda 10 gün kadar saklayabilirsiniz. Bunun için, şekillendirdiğiniz makarnaları önce geniş bir kapta dondurun. Daha sonra kapaklı saklama kaplarına aktarın.

Yarım neskafe fincanı makarnada...

Kalori 98

Demir 1.3 gram

Karbonhidrat 20 gram

Kolesterol -

Protein 3.4 gram

Yağ 0.5 gram

Fosfor 165 mgr

Kalsiyum 17 mgr

Çinko 0.4 mgr

B1 vitamini 0.14 mgr

B2 vitamini 0.11 mgr