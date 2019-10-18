Damarları silip süpürüyor!

Damarlarımızı temizleyen yiyecekler sayesinde kalp hastalıklarına yakalanma riskimiz azaltmaktadır. İnsanların genel olarak yaşlarının ilerlediğinde görmüş olduğu damar tıkanıklığı hastalığı ciddi oranda tehlike saçmaktadır. Damar tıkanıklığı, genel olarakdüzensiz beslenme ile ortaya çıkan bir hastalık olmasının yanı sıra pek çok sorununda başında gelmektedir. İşte damarları silip süpüren besinler... Dengesiz beslenme sonucu tıkanan damarlar ölüm riskini artırmaktadır. Damar tıkanıkları konusunda uyaran Dr. Muammer Yıldız, damarları temizleyen yiyecekleri sıraladı
Giriş Tarihi: 18.10.2019 23:17Güncelleme Tarihi: 18.10.2019 23:19
ZEYTİNYAĞI
Akdeniz ülkelerinde kalp hastalıkları görülme oranının daha az olması zeytinyağı sayesindedir. İçeriğindeki antioksidanlar sayesinde kanseri önler ve tansiyonu düşürür.