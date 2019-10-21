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Uzmanlar uyardı! bu şekilde tüketirseniz riski artıyor

Günlük hayatta besinleri tüketirken dikkat etmemiz gereken noktalar bulunur. Uzmanlar son zamanlarda yanlış tüketiminin gıda zehirlenmesine neden olabileceğini duyurdu. Özellikle satın alınan tavuğun ambalajlı ve kesinlikle belgelendirilmiş olması gerektiğini söyleyen uzmanlar tavuk tüketimi konusunda ciddi uyarılarda bulundu. Peki nasıl tüketmeliyiz? Tavuğu tüketirken nelere dikkat etmeliyiz? İşte tavuk tüketimine dair bilgiler...

Giriş Tarihi: 21.10.2019 09:45 Güncelleme Tarihi: 21.10.2019 09:48
Uzmanlar uyardı! Tavuğu bu şekilde tüketirseniz gıda zehirlenmesi riski artıyor

Prof. Dr. Nevzat Artık, eti alırken ve tüketirken dikkat edilmesi gerekenlere yönelik açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Artık, "Üzerindeki son kullanma tarihine de dikkat etmek lazım. Ambalajlı ürünler Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış ve denetlenen tesislerde üretildiği için güvenlidir. Tavuk ve tavuk eti ürünleri soğuk zincir bozulmadan tüketicilere ulaştırılmalı, etiketinde belirtilen süreler içerisinde tüketilmelidir.Tavuk eti ya satın alındıktan hemen sonra mümkün olduğu en kısa sürede tüketilmeli ya da soğuk zincir bozulmadan muhafaza edilmelidir.Ürün eve gidene kadar çözünmüşse, tekrar dondurmadan tüketilmelidir" diye konuştu.

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Uzmanlar uyardı! Tavuğu bu şekilde tüketirseniz gıda zehirlenmesi riski artıyor
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