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'ın açıklamaları gündeme oturdu! Öyle şeyler açıkladı ki herkes bunu konuşacak!

İç hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. yeni açıklamalarda bulundu. Valiliği himayesinde, Altınözü Kaymakamlığı ve Belediyesinin ev sahipliğinde 3. Altınözü 'nde konuşan Prof. Dr. Karatay, zeytinyağının önemine değindi. Canan Karatay'ın açıklamalarına göre; zeytinyağı kanser hücrelerini öldürüyor, cildi kadife gibi yapıyor ve en önemlisi ömrü uzatıyor. İşte Canan Karatay'ın açıklamaları...

Giriş Tarihi: 26.10.2019 20:54 Güncelleme Tarihi: 26.10.2019 20:58
Canan Karatay'ın açıklamaları gündeme oturdu! Öyle şeyler açıkladı ki herkes bunu konuşacak!

Ünlü İç hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. 'nde çok önemli açıklamalar yaptı. Festivalde yaptığı açıklamalar ile gündeme oturan ünlü doktor zeytinyağının altından bile daha değerli olduğunu söylerken özellikle zeytin ve zeytinyağına da vurgu yaptı. Konu ile ilgili detaylı açıklamalarda bulunan Canan Karatay aynı zamanda zeytin ve zeytinyağının kanser hücrelerini öldürdüğünü ve cildi kadife gibi yumuşak yaptığını da belirtti.

İşte Canan Karatay'ın o açıklamaları...

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Canan Karatay'ın açıklamaları gündeme oturdu! Öyle şeyler açıkladı ki herkes bunu konuşacak!
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