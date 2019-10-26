Canan Karatay'ın açıklamaları gündeme oturdu! Öyle şeyler açıkladı ki herkes bunu konuşacak!

Ünlü İç hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay Zeytin ve Zeytinyağı Festivali'nde çok önemli açıklamalar yaptı. Festivalde yaptığı açıklamalar ile gündeme oturan ünlü doktor zeytinyağının altından bile daha değerli olduğunu söylerken özellikle zeytin ve zeytinyağına da vurgu yaptı. Konu ile ilgili detaylı açıklamalarda bulunan Canan Karatay aynı zamanda zeytin ve zeytinyağının kanser hücrelerini öldürdüğünü ve cildi kadife gibi yumuşak yaptığını da belirtti.

İşte Canan Karatay'ın o açıklamaları...