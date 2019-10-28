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Buzdolabına koyarsanız zehre dönüşüyor! İşte buzdolabına girmemesi gereken

Genelde herkes tüm yiyecekleri buzdolabına koyar, ancak bu çok büyük bir hatadır çünkü bazı yiyecekler buzdolabının soğukluğuna ve koşullarına dayanamaz. Bazı besinlerin buzdolabına konulduğunda hastalığa neden olduğunu biliyor muydunuz? Peki, bu nelerdir? İşte duyunca çok şaşıracağınız buzdolabına girince hastalıklara neden olan besinler...

Giriş Tarihi: 28.10.2019 10:09 Güncelleme Tarihi: 28.10.2019 10:58
Buzdolabına koyarsanız zehre dönüşüyor! İşte buzdolabına girmemesi gereken besinler

TATLILAR

Bal, reçel ve çikolata gibi tatlı buzdolabında organik özelliklerini yitirerek tatlarının yanı sıra reçel ve balın akışkanlığı da bozulur.

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Buzdolabına koyarsanız zehre dönüşüyor! İşte buzdolabına girmemesi gereken besinler
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