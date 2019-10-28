Erkeklerin yüzde 60’ı kadınların yüzde 30’u aldatıyor

BUGÜN NELER OLDU

Antik çağlardan bugüne hayatın içinde olan aldatma; psikoloji, sanat, edebiyat ve bilimin önemli konularından biri olarak çok ilgi görmüş ve görmeye de devam ediyor. Aldatmayı konu alan kitaplar yazılıyor, filmler çekiliyor, anketler ve araştırmalar yapılıyor. Psikoterapist Cem Keçe, gerçek aldatma vakaları üzerinde yapılan araştırma ve incelemelerin sonuçlarıyla ortaya konan bilinmesi gereken 20 gerçeği anlattı…Her ilişki yüzde 50 aldatma ihtimali içeriyor.Dünya gelinde yapılan çeşitli araştırmaların ortak sonucu erkeklerin yüzde 60'ının, kadınların yüzde 30'unun aldattığını gösteriyor.Aldatmayan erkeklerin yüzde 80'i aldatmayı düşündüğü ya da istediği halde aldatmıyor.Aldatan kişinin verdiği ilk tepki genellikle inkâr etmek oluyor.Aldatmadan sonra çiftlerin çoğu ilişkilerine dört elle sarılarak aralarındaki bağı daha çok güçlendiriyor.Toplum tek eşliliği onaylamasına rağmen aldatma; televizyon, medya, edebiyat ve filmlerdeki rol modelleri aracılığıyla özendiriliyor.Narsisistik ve borderline yapıdaki kişiler aldatmaya daha fazla eğilim gösteriyor.Depresyon ve bipolar kişilik bozukluğu gibi psikolojik nedenler aldatmaya yol açabiliyor.Kadınlarda aldatma eğilimi 35 yaş üzerinde artıyor.Evlilikte aldatmanın en az görüldüğü zaman evliliğin ilk yılı.Erkekler ilişkilerinde mutluyken de aldatıyor ama mutlu kadınlar eşlerini aldatmıyor.Annesi ya da babası aldatan kişiler veya ailesinde aldatma hikayesi olan çiftlerde aldatma eğilimi olabiliyor.Boşanmış erkekler sonraki ilişkilerinde daha fazla aldatma eğiliminde oluyor.İnternet ve sosyal medya, aldatma oranının artmasına katkı sağlıyor.Eşler birbirlerini çoğunlukla iş arkadaşlarıyla aldatıyor.Evliliklerde aldatmaların büyük çoğunluğu boşanma ile değil barışma ile sonuçlanıyor.Aldatma, boşanma nedenleri arasında ilk sırada yer almıyor.Aldatma nedeniyle ayrılan ya da boşanan çiftlerin yüzde 70'i daha sonra bu kararlarından pişmanlık duyuyor.Aldatanların yüzde 80'i eşlerinden ayrıldıktan sonra diğer ilişkilerine de devam etmiyor.Aldatmaların yüzde 15'i eşler tarafından fark edilmiyor.